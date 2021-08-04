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Udgået
HC3535/15
Knive i rustfrit stål
13 længdeindstillinger
75 min. u. ledning/8 t. opladning
Etui, saks og skægkam
Vores Philips-hårklipper med en ny, innovativ kam er udformet, så den forhindrer hår i at sætte sig fast. Så kan du klippe dit hår, fra start til slut, uden afbrydelser.
Philips Hårklipper 3000 har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som første dag.
De selvslibende stålskær er designet til at være utroligt holdbare. Selv efter fem år skærer de med samme præcision og nøjagtighed som første dag.
3.9
ud af 5
9
Anmeldelser
Sir Scapa
04/08/2021
Sverige
Bra garanti!
Inga rekomendationer än, har inte använt den tillräckligt mycket än.
Fordele
5 stjernor pga den långa garantin.
Ulemper
Inga än!
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Har inget smeknamn
01/05/2020
Sverige
Bekræftet køber
Ingen frisör i Coronatider.
Vill inte gå till frisören i coronatider utan har med hustruns hjälp och Hairclipper stubbat mig. Kan också bekvämt ansa skägget.
Fordele
Skalan för klippavstånd
Ulemper
inga som jag lidit av.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hårklippare
Stalev
01/12/2018
United Kingdom
Great Hair clipper
I recomend this hair clipper. Greate choice for price
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3535/15 Hair clipper
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Hurtigere klipning uden tilstopning – testet på afklippet hår med en længde på op til 19 mm, sammenlignet med kammens forgænger
Klipper dobbelt så hurtigt som Philips-forgængeren