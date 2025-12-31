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  • Hurtig og jævn hårklipning
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  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning
  • Hurtig og jævn hårklipning

Udgået

Hairclipper series 5000Vaskbar hårklipper

HC5610/15

4.6
| (1313) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt
Hurtig og jævn hårklipning
Få en ensartet klipning takket være DualCut- og Trim-n-Flow Pro-teknologien. Det nye kamdesign forhindrer, at hår - uanset længde - sætter sig fast i kammen, så du kan færdiggøre frisuren på én gang.
Se alle fordele

Afklippet hår flyder væk for at opnå 2x hurtigere* klipning

Hurtig og jævn hårklipning

  • Trim-n-Flow PRO-teknologi

  • 28 længdeindstillinger (0,5-28 mm)

  • 75 min. ledningsfri/8 t. opladning

  • 100 % vaskbar

Afklippet hår flyder væk for at opnå 2x hurtigere* klipning

Afklippet hår flyder væk for at opnå 2x hurtigere* klipning

Den innovative kam gør, at afklippet hår kan flyde væk fra knivene under brug, hvilket forhindrer, at selv lange hår sætter sig fast i kammen. Det betyder, at du kan klippe og style håret uden afbrydelser.

Maksimal præcision med dobbelte skær

Maksimal præcision med dobbelte skær

Philips Hårklipper 3000 har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som første dag.

Justerer til forskellige længdeindstillinger

Justerer til forskellige længdeindstillinger

Klip dit hår til præcis den længde, du ønsker, med to justerbare kamme, der klipper mellem 3 mm og 28 mm i trin på 1 mm, en 2 mm stubbekam, eller fjern kammen for at få en tæt trimning på 0,5 mm.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.6

ud af 5

1313

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

31/12/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

ved ikke

Har enu ikke taget den ibrug så derfor ved jeg ikke hvordan den virker

Fordele

jeg hart en anden maskine af samme mærke blodt ældre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 7000 HC7650/15 Vaskbar hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 7000 HC7650/15 Vaskbar hårklipper

07/08/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Hårtrimmer let at bruge og rengøre

Jeg blev anbefalet en Philips hårtrukket, da jeg ville anskaffe mig en sådan. Den fungerer rigtig godt, er nem at bruge og rengøre. Håber den holder længe!

Fordele

God funktion, ok pris

Ulemper

Intet pt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 7000 HC7650/15 Vaskbar hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 7000 HC7650/15 Vaskbar hårklipper

18/11/2022

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den er så god!

Den ligger godt i hånden og er dejlig let. Man skal kun klippe en gang, jeg er vant til, fra den gamle jeg havde, at man skulle køre maskinen over håret flere gange, men ikke her, den klipper godt og tæt. Kan helt klart anbefales.

Fordele

Klipper godt og tæt, er let og ligger godt i hånden.

Ulemper

Har ikke noget imod indtil videre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5612/15 Vaskbar hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5612/15 Vaskbar hårklipper

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med dens forgænger fra Philips

  2. Rengør kun med vand