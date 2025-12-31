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Udgået
Trim-n-Flow PRO-teknologi
28 længdeindstillinger (0,5-28 mm)
75 min. ledningsfri/8 t. opladning
100 % vaskbar
Den innovative kam gør, at afklippet hår kan flyde væk fra knivene under brug, hvilket forhindrer, at selv lange hår sætter sig fast i kammen. Det betyder, at du kan klippe og style håret uden afbrydelser.
Philips Hårklipper 3000 har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som første dag.
Klip dit hår til præcis den længde, du ønsker, med to justerbare kamme, der klipper mellem 3 mm og 28 mm i trin på 1 mm, en 2 mm stubbekam, eller fjern kammen for at få en tæt trimning på 0,5 mm.
4.6
ud af 5
1313
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
mig79
31/12/2025
Danmark
Bekræftet køber
ved ikke
Har enu ikke taget den ibrug så derfor ved jeg ikke hvordan den virker
Fordele
jeg hart en anden maskine af samme mærke blodt ældre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 7000 HC7650/15 Vaskbar hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 7000 HC7650/15 Vaskbar hårklipper
HKol
07/08/2023
Danmark
Bekræftet køber
Hårtrimmer let at bruge og rengøre
Jeg blev anbefalet en Philips hårtrukket, da jeg ville anskaffe mig en sådan. Den fungerer rigtig godt, er nem at bruge og rengøre. Håber den holder længe!
Fordele
God funktion, ok pris
Ulemper
Intet pt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 7000 HC7650/15 Vaskbar hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 7000 HC7650/15 Vaskbar hårklipper
Troldepus
18/11/2022
Danmark
Bekræftet køber
Den er så god!
Den ligger godt i hånden og er dejlig let. Man skal kun klippe en gang, jeg er vant til, fra den gamle jeg havde, at man skulle køre maskinen over håret flere gange, men ikke her, den klipper godt og tæt. Kan helt klart anbefales.
Fordele
Klipper godt og tæt, er let og ligger godt i hånden.
Ulemper
Har ikke noget imod indtil videre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5612/15 Vaskbar hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5612/15 Vaskbar hårklipper
sammenlignet med dens forgænger fra Philips
Rengør kun med vand