Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Hairclipper series 5000 Vaskbar hårklipper
Udgået
Support
HC5610/15
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Data Act Document
Overensstemmelseserklæring, Storbritannien - English (US)
Alle (2)
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan tilføjer/fjerner jeg tilbehør til min Philips-trimmer?
Hairclipper series 5000& 7000Hårdt etui
Hairclipper 5000/7000Hårkam 9 mm
Hairclipper series 5000& 7000Skærenhed
Hair Clipper 5000/7000Hårkam 2 mm
Hairclipper series 5000 & 7000Justerbar hårkam 3-15 mm
Hairclipper series 5000 & 7000Justerbar hårkam 16-28 mm
Beardtrimmer series 9000HQ8505-transformer
ShaversRensebørste
Min nye Philips-skægtrimmer eller -shaver tænder ikke
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt