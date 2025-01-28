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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Sprødt ristet brød hver dag
Rist brød, præcis som du vil have det, med Philips Essentials Collection 1000 Series Brødrister. De 6 risteindstillinger gør alt muligt, lige fra let sprød til gyldenbrun.
Holdbar, sikker og effektiv ristning
Smart og praktisk design
Få det komplette morgenmadssæt
Et morgenmadssæt designet til det, der virkelig tæller. Få det komplette sæt med matchende drypkaffemaskine og elkedel.
Med seks indstillinger kan du riste forskellige typer brød uden risiko for at brænde det på. Juster risteindstillingen for at få ristet brød præcis, som du ønsker det.
De to brede brødholdere til forskellige skiver giver god alsidighed – fra brød til bagels og alt derimellem.
4.7
ud af 5
39
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
christinaskorve_5524
28/01/2025
Norge
Perfekt brødrister, lekker og petit.
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne har et lekkert design og fungerer veldig bra. Den yter akkurat som den skal og er pålitelig. Her får du en god brødrister for pengene. Den varmer brødrene jevnt og fint.
Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien
martinjarlg_8813
19/01/2025
Norge
10/10 brødrister!
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Fantastisk enkel og funksjonell brødrister som jeg digger! Denne gjør alt jeg ønsker at den skal. Kjempefint design, lett i vekt og rister brødet til den graden du ønsker det ristet. Denne er virkelig verdt hver eneste krone!
Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien
tinamarian_3719
18/01/2025
Norge
Anbefales
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] En fin og søt brødrister som lett kan stå fremme på kjøkkenbenken. Den har fem forskjellig bruningsnivåer, og på bildet kan du se nivå 2 og nivå 5 (brød fra fryst tilstand). Til denne prisen er det ingen tvil om at denne er verdt pengene. Plass til to brødskiver samtidig.
Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien