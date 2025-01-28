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Essentials CollectionPhilips Brødrister 1000 Series

HD2510/90

4.7

| (39) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Sprødt ristet brød hver dag

Rist brød, præcis som du vil have det, med Philips Essentials Collection 1000 Series Brødrister. De 6 risteindstillinger gør alt muligt, lige fra let sprød til gyldenbrun.

Se alle fordele

Ristet brød som du kan lide det med 6 risteindstillinger

Sprødt ristet brød hver dag

  • Holdbar, sikker og effektiv ristning

  • Smart og praktisk design

  • Få det komplette morgenmadssæt

Få det komplette morgenmadssæt

Få det komplette morgenmadssæt

Et morgenmadssæt designet til det, der virkelig tæller. Få det komplette sæt med matchende drypkaffemaskine og elkedel.

6 risteindstillinger til ristet brød, præcis som du kan lide det

6 risteindstillinger til ristet brød, præcis som du kan lide det

Med seks indstillinger kan du riste forskellige typer brød uden risiko for at brænde det på. Juster risteindstillingen for at få ristet brød præcis, som du ønsker det.

2 store brødholdere til forskellige brødstørrelser

2 store brødholdere til forskellige brødstørrelser

De to brede brødholdere til forskellige skiver giver god alsidighed – fra brød til bagels og alt derimellem.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

39

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

28/01/2025

Norge

Norge

Perfekt brødrister, lekker og petit.

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne har et lekkert design og fungerer veldig bra. Den yter akkurat som den skal og er pålitelig. Her får du en god brødrister for pengene. Den varmer brødrene jevnt og fint.

Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien

19/01/2025

Norge

Norge

10/10 brødrister!

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Fantastisk enkel og funksjonell brødrister som jeg digger! Denne gjør alt jeg ønsker at den skal. Kjempefint design, lett i vekt og rister brødet til den graden du ønsker det ristet. Denne er virkelig verdt hver eneste krone!

Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien

18/01/2025

Norge

Norge

Anbefales

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] En fin og søt brødrister som lett kan stå fremme på kjøkkenbenken. Den har fem forskjellig bruningsnivåer, og på bildet kan du se nivå 2 og nivå 5 (brød fra fryst tilstand). Til denne prisen er det ingen tvil om at denne er verdt pengene. Plass til to brødskiver samtidig.

Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien

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