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Essentials Collection Philips Brødrister 1000 Series
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HD2510/90
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EU Declaration of Conformity - English (US)
642001001444_HD2510_EU9_UM DFU
Alle (2)
Kan jeg opvarme boller eller croissanter på min Philips-brødrister?
Hvilke risteindstillinger skal jeg bruge på min Philips-brødrister?
Der kommer røg ud af min Philips-brødrister
Brødet sætter sig fast i min Philips-brødrister
Min Philips-brødrister tænder ikke
Jeg kan ikke tage brødet ud af min Philips-brødrister
Håndtaget på min Philips-brødrister bliver ikke nede
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