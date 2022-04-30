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  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
  • Morgenmaden er lige blevet bedre
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  • Morgenmaden er lige blevet bedre

Eco Conscious Edition5000 Series Brødrister

HD2640/10

4.3
| (25) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

4 Priser

Morgenmaden er lige blevet bedre
Få dit brød som du kan lide det hver morgen med elegant stil og upåklagelig ydeevne. Bæredygtigt design med 100 % biobaseret plast** og energibesparende funktioner, der gør det muligt at tage et lille skridt mod en grønnere fremtid.
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Med Philips Eco Conscious-brødrister

Morgenmaden er lige blevet bedre

  • 100 % biobaseret plast²

  • 8 risteindstillinger

  • Kompakt design med plads til 2 skiver

  • Hvid silkemat finish

Rist dit brød hver morgen, som du vil have det

Rist dit brød hver morgen, som du vil have det

Med den kompakte brødrister med plads til 2 skiver og med 830 W effekt kan du hver morgen riste dit brød, som du vil have det.

Bæredygtigt design for en grønnere fremtid

Bæredygtigt designet med 100 % biobaseret plast² for at reducere CO2-udledningen med 14 %¹ under produktionen. Dette banebrydende materiale vil helt sikkert have stor indflydelse på dit køkken og samtidig understøtte et mere positivt resultat for miljøet.

Integreret brødrist til opvarmning af boller og kager

Integreret brødrist til opvarmning af boller og kager

Takket være den integrerede brødrist kan du nyde dine foretrukne varme kager, rundstykker og boller adskilt fra dit ristede brød.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.3

ud af 5

25

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

3

30/04/2022

Portugal

Portugal

Torradeira inovadora

A Torradeira Eco Conscious Edition tem programa de descongelação, de aquecimento e de torrar, com várias potências. Aquece bastante rápido, conseguindo ter torradas no ponto certo em pouco tempo. No que toca ao design, surpreendeu-me ter tampa, mas achei bastante original. Além disso, o facto de o material da torradeira ser plástico biológico é uma iniciativa muito interessante. É bom ver que grandes marcas como a Philips já estão a fazer a transição para produtos mais ecológicos. Assim, fiquei bastante satisfeita com o produto, que para além de cumprir de maneira bastante eficaz a sua função, tem também outros aspetos inovadores que acrescentam valor ao produto.

Fordele

Ser uma torradeira mais amiga do ambiente, por ser de plástico biológico

Ulemper

Considero que uma desvantagem seja o facto de ser um pouco volumosa

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

28/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente! Do mais moderno e funcional que existe

Recomendo a todas as pessoas esta torradeira. Principalmente a quem queira ter torradas de forma rápida, e eficaz. O design do produto é muito moderno, ecológico, fica lindo em qualquer cozinha. O pão fica rapidamente tostado.

Fordele

Excelentes resultados e eficazes.

Ulemper

Não vejo desvantagens

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

25/04/2022

Portugal

Portugal

O produto é incrivel!

Adorei tudo nesta torradeira, rápida eficaz e um resultado delicioso! Para além disto ainda conta com um design lindo e ecológico que fica bem em qualquer cozinha.

Fordele

Rápida preparação, várias velocidades.

Ulemper

Nada a apontar!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹Beregningen er baseret på produktion af samme apparat med brug af bioplast vs. 100 % ny plast (eller ny polypropylen)

  2. ²Hovedkabinettet er fremstillet af 100 % PP-plast fra certificerede biobasede kilder baseret på en materialebalance (BioPP er 94 % af den samlede plastmængde).