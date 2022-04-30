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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
100 % biobaseret plast²
8 risteindstillinger
Kompakt design med plads til 2 skiver
Hvid silkemat finish
Med den kompakte brødrister med plads til 2 skiver og med 830 W effekt kan du hver morgen riste dit brød, som du vil have det.
Bæredygtigt designet med 100 % biobaseret plast² for at reducere CO2-udledningen med 14 %¹ under produktionen. Dette banebrydende materiale vil helt sikkert have stor indflydelse på dit køkken og samtidig understøtte et mere positivt resultat for miljøet.
Takket være den integrerede brødrist kan du nyde dine foretrukne varme kager, rundstykker og boller adskilt fra dit ristede brød.
Priser
4.3
ud af 5
25
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
marial.m
30/04/2022
Portugal
Del af kampagnen
Torradeira inovadora
A Torradeira Eco Conscious Edition tem programa de descongelação, de aquecimento e de torrar, com várias potências. Aquece bastante rápido, conseguindo ter torradas no ponto certo em pouco tempo. No que toca ao design, surpreendeu-me ter tampa, mas achei bastante original. Além disso, o facto de o material da torradeira ser plástico biológico é uma iniciativa muito interessante. É bom ver que grandes marcas como a Philips já estão a fazer a transição para produtos mais ecológicos. Assim, fiquei bastante satisfeita com o produto, que para além de cumprir de maneira bastante eficaz a sua função, tem também outros aspetos inovadores que acrescentam valor ao produto.
Fordele
Ser uma torradeira mais amiga do ambiente, por ser de plástico biológico
Ulemper
Considero que uma desvantagem seja o facto de ser um pouco volumosa
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
florprincesarainha
28/04/2022
Portugal
Del af kampagnen
Excelente! Do mais moderno e funcional que existe
Recomendo a todas as pessoas esta torradeira. Principalmente a quem queira ter torradas de forma rápida, e eficaz. O design do produto é muito moderno, ecológico, fica lindo em qualquer cozinha. O pão fica rapidamente tostado.
Fordele
Excelentes resultados e eficazes.
Ulemper
Não vejo desvantagens
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
bssb250
25/04/2022
Portugal
Del af kampagnen
O produto é incrivel!
Adorei tudo nesta torradeira, rápida eficaz e um resultado delicioso! Para além disto ainda conta com um design lindo e ecológico que fica bem em qualquer cozinha.
Fordele
Rápida preparação, várias velocidades.
Ulemper
Nada a apontar!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
¹Beregningen er baseret på produktion af samme apparat med brug af bioplast vs. 100 % ny plast (eller ny polypropylen)
²Hovedkabinettet er fremstillet af 100 % PP-plast fra certificerede biobasede kilder baseret på en materialebalance (BioPP er 94 % af den samlede plastmængde).