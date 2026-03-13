ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Eco Conscious Edition 5000 Series Brødrister

Support

Eco Conscious Edition5000 Series Brødrister

HD2640/10

Eco Conscious Edition 5000 Series Brødrister

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Eco Conscious Collection Toaster - English (US)

  • PDF fil, 182.1 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fil, 634.4 kB
  • 24 March 2026

Ofte stillede spørgsmål

Dele og tilbehør

Fejlfinding

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig