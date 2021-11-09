No que diz respeito à qualidade construção é uma máquina curiosa: por um lado é feita de metais de alta qualidade com um feeling mesmo premium, por outro, tem plásticos que parecem frágeis. Mas enfim, vamos ao que importa: o café. Fiquei extremamente surpreendido com a qualidade do café, mesmo, mesmo muito bom! Mas o mais impressionante foi o jarro térmico. Eu recebi a máquina em casa às 2 da tarde, fiz imediatamente café para experimentar. Hoje, às 7 e pouco da manhã quando acordei o café ainda estava morno, inacreditável. 100% recomendado.