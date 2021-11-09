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  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
  • Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design

Café GaiaFilterkaffemaskine, termokande

HD7546/20

4.3
| (8) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design
Café Gaia-kaffemaskinen laver fremragende kaffe og har et ikonisk design. Termokanden bevarer aromaen og temperaturen i mere end 2 timer*.
Se alle fordele

Termokanden holder kaffen varm i mere end 2 timer*

Lækker, varm kaffe i vores ikoniske design

  • Med termokande

  • Metal

Dobbeltvægget termokande i rustfrit stål holder temperaturen

Dobbeltvægget termokande i rustfrit stål holder temperaturen

Denne eksklusive, brudsikre termokande i rustfrit stål bevarer den fulde aroma og temperatur i mere end 2 timer. Takket være det dobbeltvæggede design er kaffen mindst 65°C efter 2 timer.

Smart lås på termokanden for at bevare aroma

Smart lås på termokanden for at bevare aroma

Termokanden er udstyret med en smart lås, der nemt kan betjenes. Låsen sikrer, at aroma og temperatur bevares fuldt ud, når kanden fjernes fra kaffemaskinen.

En fyldig kaffesmag på grund af en koncentreret vandgennemstrømning

En fyldig kaffesmag på grund af en koncentreret vandgennemstrømning

Takket være den koncentrerede vandstrøm, der hældes over kaffen, udtrækkes den optimale smag fra kaffebønnerne.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

8

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

3
2

09/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Φανταστική καφετιέρα!!!

Πολύ καλή καφετιέρα, πολύ ωραία σαν εμφάνιση, ο καφές γίνεται σε χρόνο ρεκόρ, είναι ζεστός και μόλις γίνει ο καφές σβήνει αυτόματα, οπότε κάνεις και οικονομία στο ρεύμα! Δεν ανησυχείς μήπως την ξέχασες ανοιχτή, ούτε καίγεται ο καφές. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα!

Fordele

Ο καφές γίνεται απίστευτα γρήγορα και η καφετιέρα σβήνει αυτόματα, οπότε κάνει οικονομία

Ulemper

Δεν φαίνεται η στάθμη του νερού, οπότε πρέπει να θυμάσαι πόσο νερό έβαλες

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

03/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Διατηρει τον κσφε ζεστο ενω ειναι κλειστη

Την έχω γύρω στα 8 χρόνια και δεν εχει πάθει τίποτα. Ο καφές διατηρείται ζεστός για 3 περίπου ωρες χωρίς να αλλιώνεται η γεύση

Fordele

Design, ποιότητα

Ulemper

Κανένα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Είναι super

Εξαιρετική καφετιέρα, την χρησιμοποιώ για επαγγελματικό σκοπό με πολύ συχνή χρήση. Στα + ανθεκτική κανάτα, πολύ καλός καφες

Fordele

Ανθεκτική κανάτα

Ulemper

Μέτρια πλαστικά σε ποιότητα

Denne anmeldelse blev foretaget for Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

Denne anmeldelse blev foretaget for Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kaffen er mindst 65 °C efter 2 timer