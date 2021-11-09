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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Med termokande
Metal
Denne eksklusive, brudsikre termokande i rustfrit stål bevarer den fulde aroma og temperatur i mere end 2 timer. Takket være det dobbeltvæggede design er kaffen mindst 65°C efter 2 timer.
Termokanden er udstyret med en smart lås, der nemt kan betjenes. Låsen sikrer, at aroma og temperatur bevares fuldt ud, når kanden fjernes fra kaffemaskinen.
Takket være den koncentrerede vandstrøm, der hældes over kaffen, udtrækkes den optimale smag fra kaffebønnerne.
4.3
ud af 5
8
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
eugeen
09/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Φανταστική καφετιέρα!!!
Πολύ καλή καφετιέρα, πολύ ωραία σαν εμφάνιση, ο καφές γίνεται σε χρόνο ρεκόρ, είναι ζεστός και μόλις γίνει ο καφές σβήνει αυτόματα, οπότε κάνεις και οικονομία στο ρεύμα! Δεν ανησυχείς μήπως την ξέχασες ανοιχτή, ούτε καίγεται ο καφές. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα!
Fordele
Ο καφές γίνεται απίστευτα γρήγορα και η καφετιέρα σβήνει αυτόματα, οπότε κάνει οικονομία
Ulemper
Δεν φαίνεται η στάθμη του νερού, οπότε πρέπει να θυμάσαι πόσο νερό έβαλες
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Bettym
03/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Διατηρει τον κσφε ζεστο ενω ειναι κλειστη
Την έχω γύρω στα 8 χρόνια και δεν εχει πάθει τίποτα. Ο καφές διατηρείται ζεστός για 3 περίπου ωρες χωρίς να αλλιώνεται η γεύση
Fordele
Design, ποιότητα
Ulemper
Κανένα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Rovv
21/10/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Είναι super
Εξαιρετική καφετιέρα, την χρησιμοποιώ για επαγγελματικό σκοπό με πολύ συχνή χρήση. Στα + ανθεκτική κανάτα, πολύ καλός καφες
Fordele
Ανθεκτική κανάτα
Ulemper
Μέτρια πλαστικά σε ποιότητα
Denne anmeldelse blev foretaget for Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Denne anmeldelse blev foretaget for Café Gaia HD7546/20 Καφετιέρα φίλτρου, κανάτα-θερμός
Kaffen er mindst 65 °C efter 2 timer