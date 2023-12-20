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HD7769/00
Fantastisk kaffe starter med friskmalede bønner
Nyd fantastisk kaffe af friskmalede bønner med Philips Grind & Brew-kaffemaskinen med indbygget kaffekværn. Den unikke dobbelte beholder giver dig mulighed for at skifte mellem to typer bønner. Vågn op til duften af frisk kaffe takket være timeren.
Integreret kaffekværn
Todelt beholder til bønner
Timer
Sort og metal
For at få den gode smag af friskkværnet kaffe kværnes friske kaffebønner inden brygning. Denne kaffemaskine har konisk kværn for at opnå den optimale formalingsgrad, hvilket sikrer den bedste smag.
Med todelt beholder kan du opbevare to slags kaffebønner. Vælg, hvilken type bønner du vil bruge til at brygge. Du kan vælge mellem de to typer kaffebønner, eller du kan lave din egen blanding ved at vælge begge dele.
Juster styrken af din kaffe fra mild til medium eller stærk kaffe.
3.5
ud af 5
1104
Anmeldelser
Thilde
20/12/2023
Danmark
Bekræftet køber
Super lækkert med 2 bønnebeholdere
Rigtig god kaffemaskine - lækkert med timer, kaffekværn og 2 bønnebeholdere.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Grind & Brew HD7769/00 Kaffemaskine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Grind & Brew HD7769/00 Kaffemaskine
Clbe
11/04/2019
Danmark
Super
Har lige fået den. Kan allerede nu sige, at den bliver et stort hit.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Grind & Brew HD7769/00 Kaffemaskine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Grind & Brew HD7769/00 Kaffemaskine
Peder
06/03/2019
Danmark
Den bedste jeg nogen sinde har haft
Det er dejligt at kunne blande bønnerne eller lade være. Super god kaffemaskine. Kunne godt tænke mig en bedre brugsanvisning på dansk, men Philips Support er super søde og flinke hvis det kniber med en teknisk udenlandsk brugsanvisning. Jeg får lyst til at brygge kaffe hele tiden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Grind & Brew HD7769/00 Kaffemaskine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Grind & Brew HD7769/00 Kaffemaskine