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  • Packaging photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7769/00
  • Standard Product Photo Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Main in-use photograph Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Grind & Brew Coffee maker
  • Packaging photograph Philips Grind & Brew Coffee maker HD7769/00

Grind & BrewKaffemaskine

HD7769/00

3.5

| (1104) Anmeldelser

Fantastisk kaffe starter med friskmalede bønner

Nyd fantastisk kaffe af friskmalede bønner med Philips Grind & Brew-kaffemaskinen med indbygget kaffekværn. Den unikke dobbelte beholder giver dig mulighed for at skifte mellem to typer bønner. Vågn op til duften af frisk kaffe takket være timeren.

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Dobbelt beholder til at skifte mellem to typer bønner

Fantastisk kaffe starter med friskmalede bønner

  • Integreret kaffekværn

  • Todelt beholder til bønner

  • Timer

  • Sort og metal

Integreret bønnekværn for friskmalet kaffe

Integreret bønnekværn for friskmalet kaffe

For at få den gode smag af friskkværnet kaffe kværnes friske kaffebønner inden brygning. Denne kaffemaskine har konisk kværn for at opnå den optimale formalingsgrad, hvilket sikrer den bedste smag.

Dobbelt beholder til friske kaffebønner giver større variation

Dobbelt beholder til friske kaffebønner giver større variation

Med todelt beholder kan du opbevare to slags kaffebønner. Vælg, hvilken type bønner du vil bruge til at brygge. Du kan vælge mellem de to typer kaffebønner, eller du kan lave din egen blanding ved at vælge begge dele.

Styrkevælger til justering af kaffens intensitet

Styrkevælger til justering af kaffens intensitet

Juster styrken af din kaffe fra mild til medium eller stærk kaffe.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

1104

Anmeldelser

20/12/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super lækkert med 2 bønnebeholdere

Rigtig god kaffemaskine - lækkert med timer, kaffekværn og 2 bønnebeholdere.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Grind & Brew HD7769/00 Kaffemaskine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Grind & Brew HD7769/00 Kaffemaskine

11/04/2019

Danmark

Danmark

Super

Har lige fået den. Kan allerede nu sige, at den bliver et stort hit.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Grind & Brew HD7769/00 Kaffemaskine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Grind & Brew HD7769/00 Kaffemaskine

06/03/2019

Danmark

Danmark

Den bedste jeg nogen sinde har haft

Det er dejligt at kunne blande bønnerne eller lade være. Super god kaffemaskine. Kunne godt tænke mig en bedre brugsanvisning på dansk, men Philips Support er super søde og flinke hvis det kniber med en teknisk udenlandsk brugsanvisning. Jeg får lyst til at brygge kaffe hele tiden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Grind & Brew HD7769/00 Kaffemaskine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Grind & Brew HD7769/00 Kaffemaskine

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