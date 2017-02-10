    Milk Twister Mælkeskummer

      Milk Twister Mælkeskummer

      CA6500/63

      Samlet vurdering / 5
      Utroligt fløjlsblødt skum

      Philips mælkeskummeren giver dig frihed til at sammensætte og nyde en række forskellige varme og kolde kaffedrikke derhjemme. Takket være den innovative skumpisker kan du berige lækre kaffevarianter med et utroligt fløjlsblødt mælkeskum.

      Din kop kaffe er lige blevet endnu bedre

      • Slip-let-belægning
      • Passer til 120 ml mælk
      • Nok til 2 cappuccino
      • Tilbereder varmt og koldt mælkeskum
      Multifunktionel: Et udvalg af kaffe- og mælkedrikke

      Ikke kun til en lang række lækre varme og kolde kaffopskrifter som f.eks. cappuccino og latte, men også til lækre mælkedrikke som f.eks. mælkete.

      Slip-let-belægning for nem rengøring

      Rengøring af Philips Milk Twister kræver kun en skylning og en let aftørring takket være non-stick-belægningen.

      Tilstrækkelig med mælkeskum til 2 Cappuccinoer

      En mængde på 120 ml mælkeskum tilberedt med Philips Milk Twister er nok til at lave 2 Cappuccinoer.

      Magnetisk piskning, så du opnår skummets ultimative finhed

      Milk Twisters innovative piskeris kan indstilles til den ideelle temperatur og hastighed, der sikrer, at mælkeskummet får den rette konsistens.

      Varmt og koldt mælkeskum til en række kaffeopskrifter

      Mælkeskummeren giver frihed til at skabe og få glæde af en række forskellige varme og kolde kaffeopskrifter i hjemmet, f.eks. en latte macchiato, cappuccino eller den perfekte iskaffe.

      Ledningsfri, 360-graders drejbar basisenhed sikrer nemme løft og placering

      Mælkeskummeren kan løftes op fra foden, så det er nemt at fylde mælkeskum i. Placering af mælkeskummeren er lige så let på grund af det runde tilslutningsstik.

      Betjening med ét tryk

      Denne mælkeskummer kan betjenes med én knap.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Produkttype
        Mælkeskummer
        Primært materiale
        Plast
        Garanti
        2 år
        Tåler opvaskemaskine
        Nej

      • Tekniske specifikationer

        Effekt-
        420 - 500 W
        Spænding
        220-240 V
        Frekvens
        49 Hz
        Kapacitet
        120 ml
        Opskumningstid
        130 s.

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        128 mm
        Produktets bredde
        128 mm
        Produktets højde
        194 mm
        Produktets vægt
        0,79 kg
        Emballagelængde
        151 mm
        Emballagebredde
        151 mm
        Emballagehøjde
        217 mm

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

