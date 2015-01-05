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  • Nyd din kaffe, helt enkelt
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Udgået

SENSEO® OriginalKaffepudemaskine

HD7810/70

4

| (515) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt

Nyd din kaffe, helt enkelt

Fantastisk kaffe med et tryk på en knap! SENSEO® Original-kaffemaskinen er nem at bruge med de særligt udviklede SENSEO®-kaffepuder.

Se alle fordele

med SENSEO® Original-kaffepudemaskinen

Nyd din kaffe, helt enkelt

  • 2 kopper kaffe på én gang

  • Blå

Den eneste kaffepudemaskine, der brygger to kopper ad gangen

Den eneste kaffepudemaskine, der brygger to kopper ad gangen

Tilbered 1 eller 2 kopper lækker SENSEO®-kaffe på mindre end et minut.

Auto-sluk efter 30 minutter sparer energi og giver sikkerhed

Auto-sluk efter 30 minutter sparer energi og giver sikkerhed

SENSEO®-kaffemaskinen slukker automatisk 30 minutter efter kaffebrygningen for at spare energi samt af hensyn til apparatsikkerheden.

Kaffe med et tryk på en knap

Kaffe med et tryk på en knap

Med denne kaffepudemaskine kan du nemt tilberede en eller to kopper kaffe med et enkelt tryk på en knap.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

515

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

05/01/2015

Sverige

Sverige

Bästa maskinen.

Detta blir vår femte maskin, de första är köpta först i Belgien i början av 90-talet senare i Frankrike då har vi även bunkrat med pads för ett halvår i taget. Bra hållbarhet för smak och arom Har haft den sen den började säljas i Belgien och är supernöjda. Enkel att använda och används dagligen, många olika sorter av pads att välja mellan som alla smakar bra. favorit är senseo strong. Synd bara att den inte finns att köpa i sverige. Har haft specialdesignade, en blommig och en röd samt en grå och en svart. Med vänlig hälsning, Dion

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7810/60 Kaffekapselmaskin

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7810/60 Kaffekapselmaskin

30/07/2012

Sverige

Sverige

Bra maskin

Jag har haft min apparat i lite mera än ett år nu. Jag har haft god nytt av maskinen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7810/60 Kaffekapselmaskin

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7810/60 Kaffekapselmaskin

01/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Senseo number 6

This is the sixth Senseo machine I have bought. They seem to have obsolescence built in and stop working after 2-3 years. The quadrantes being the worst of all. As a new machine it works exceptionally well. The 2 large cup reservoir is a bit of a drawback. The strength control is a bonus. Once this one dies on me I am done with Senseo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SENSEO® Original Coffee pod machine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SENSEO® Original Coffee pod machine

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