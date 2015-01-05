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Udgået
Nyd din kaffe, helt enkelt
Fantastisk kaffe med et tryk på en knap! SENSEO® Original-kaffemaskinen er nem at bruge med de særligt udviklede SENSEO®-kaffepuder.
2 kopper kaffe på én gang
Blå
Tilbered 1 eller 2 kopper lækker SENSEO®-kaffe på mindre end et minut.
SENSEO®-kaffemaskinen slukker automatisk 30 minutter efter kaffebrygningen for at spare energi samt af hensyn til apparatsikkerheden.
Med denne kaffepudemaskine kan du nemt tilberede en eller to kopper kaffe med et enkelt tryk på en knap.
4.0
ud af 5
515
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
dion
05/01/2015
Sverige
Bästa maskinen.
Detta blir vår femte maskin, de första är köpta först i Belgien i början av 90-talet senare i Frankrike då har vi även bunkrat med pads för ett halvår i taget. Bra hållbarhet för smak och arom Har haft den sen den började säljas i Belgien och är supernöjda. Enkel att använda och används dagligen, många olika sorter av pads att välja mellan som alla smakar bra. favorit är senseo strong. Synd bara att den inte finns att köpa i sverige. Har haft specialdesignade, en blommig och en röd samt en grå och en svart. Med vänlig hälsning, Dion
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Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7810/60 Kaffekapselmaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7810/60 Kaffekapselmaskin
Chrissback82
30/07/2012
Sverige
Bra maskin
Jag har haft min apparat i lite mera än ett år nu. Jag har haft god nytt av maskinen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7810/60 Kaffekapselmaskin
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Original HD7810/60 Kaffekapselmaskin
Duchy27
01/04/2019
United Kingdom
Bekræftet køber
Senseo number 6
This is the sixth Senseo machine I have bought. They seem to have obsolescence built in and stop working after 2-3 years. The quadrantes being the worst of all. As a new machine it works exceptionally well. The 2 large cup reservoir is a bit of a drawback. The strength control is a bonus. Once this one dies on me I am done with Senseo
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Denne anmeldelse blev foretaget for SENSEO® Original Coffee pod machine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SENSEO® Original Coffee pod machine