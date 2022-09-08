Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HD9137/90
Forskellige tilberedningsniveauer
Familiestørrelse
Effekt på 400 W
Tilbehør til pocherede æg
Klarsignal
Det perfekte æg er en præcis balance mellem vand, effekt og tid. Afhængigt af den ægtype, du tilbereder, skal du tilsætte en forskellig mængde vand. Målebægeret angiver de forskellige vandstandsmarkeringer - så får du det bedste resultat.
Æggekogerens høje effekt på 400 W sikrer perfekte resultater hver gang for alle typer æg.
Klarsignaltonen udsender et kort bip for at angive, at tilberedningen er færdig, og at dine æg er klar.
Anmeldelser