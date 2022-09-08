ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag
  • Perfekt kogte æg - hver dag

Æggekoger 3000 SeriesPerfekt kogte æg - hver dag

HD9137/90

Perfekt kogte æg - hver dag
Æg tilberedt præcist, som du vil have dem. Blødkogte, smilende, hårdkogte og pocherede æg tilberedt til perfektion. Med tilstrækkelig kapacitet til hele familien er det kompakte, praktiske design også nemt at rengøre og fylder ikke meget.
Se alle fordele

3 sæt plader til panini, sandwich, vafler

Perfekt kogte æg - hver dag

  • Forskellige tilberedningsniveauer

  • Familiestørrelse

  • Effekt på 400 W

  • Tilbehør til pocherede æg

  • Klarsignal

Målebæger med vandstandsmarkeringer til præcise resultater

Målebæger med vandstandsmarkeringer til præcise resultater

Det perfekte æg er en præcis balance mellem vand, effekt og tid. Afhængigt af den ægtype, du tilbereder, skal du tilsætte en forskellig mængde vand. Målebægeret angiver de forskellige vandstandsmarkeringer - så får du det bedste resultat.

400 W tilberedningseffekt

400 W tilberedningseffekt

Æggekogerens høje effekt på 400 W sikrer perfekte resultater hver gang for alle typer æg.

Klartone

Klartone

Klarsignaltonen udsender et kort bip for at angive, at tilberedningen er færdig, og at dine æg er klar.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.