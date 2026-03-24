Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Madlavning
Alle serier
Æggekoger 3000 Series Perfekt kogte æg - hver dag
Support
HD9137/90
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Vejledning med vigtige oplysninger
Alle (4)
Der er en brændt lugt fra min Philips Egg Cooker
Hvordan bruger jeg min Philips Egg Cooker til at pochere færre æg?
Hvordan tager jeg det pocherede æg ud af min Philips Egg Cooker?
Hvordan bruger jeg min Philips Egg Cooker til at tilberede æggene, som jeg foretrækker?
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig