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Daily CollectionElkedel i metal, låg med fjederlukke, lysindikator

HD9350/90

4.7
| (79) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt

1 pris

Skabt til at holde
Holdbar elkedel i sikkert, rustfrit stål i fødevarekvalitet til lang og driftssikker hverdagsbrug. Philips bringer 60 års tillid og ekspertise til denne elegante, langtidsholdbare kedel.
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Til lang og pålidelig daglig brug

Skabt til at holde

  • Metal

  • Låg med fjederlukkemekanisme

  • Lysindikator

  • 1,7 l

Rustfrit stål, der kan anvendes til fødevarer (SUS304)

Dele i rustfrit stål, der kan anvendes til fødevarer (SUS304), for at garantere en sikker og ren kop vand.

Micro mesh-filter, der fanger bittesmå kalkpartikler

Micro mesh-filter, der fanger bittesmå kalkpartikler

Et aftageligt micro mesh-filter på udløbstuden fanger bittesmå kalkpartikler helt ned til 200 mikrometer og sikrer en klar kop.

Fladt varmelegeme til hurtig kogning

Fladt varmelegeme til hurtig kogning

Et skjult varmelegeme i rustfrit stål sikrer hurtig kogning og nem rengøring.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_AWARD-1679665

Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

79

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

20/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ

η εμφάνιση είναι ευχαριστη και η λειτουργεία του αποτελεσματική και γρήγορη

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD9350/90 Μεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD9350/90 Μεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη

01/04/2023

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Rápido e muito eficaz.

Rapidez e eficiência. Altamente recomendável. Preço justo.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HD9350/90 Tampa com mola em metal para chaleira, luz indicad.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HD9350/90 Tampa com mola em metal para chaleira, luz indicad.

30/03/2023

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Qualidade acima da media para o preço

design moderno, qualidade boa, facil limpeza um eletrodoméstico indispensável

Fordele

fiabilidade e qualidade

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HD9350/90 Tampa com mola em metal para chaleira, luz indicad.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HD9350/90 Tampa com mola em metal para chaleira, luz indicad.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 25 % større end en almindelig Philips-elkedel i metal HD9320