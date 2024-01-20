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30 dages fortrydelsesret
Metal
Låg med fjederlukkemekanisme
Lysindikator
1,7 l
Dele i rustfrit stål, der kan anvendes til fødevarer (SUS304), for at garantere en sikker og ren kop vand.
Et aftageligt micro mesh-filter på udløbstuden fanger bittesmå kalkpartikler helt ned til 200 mikrometer og sikrer en klar kop.
Et skjult varmelegeme i rustfrit stål sikrer hurtig kogning og nem rengøring.
Priser
4.7
ud af 5
79
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
ΡΕΝΑ116
20/01/2024
Ελλάδα
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ
η εμφάνιση είναι ευχαριστη και η λειτουργεία του αποτελεσματική και γρήγορη
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD9350/90 Μεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD9350/90 Μεταλ. βραστ. – καπάκι με ελατήριο, φωτεινή ένδειξη
Falabaláquio
01/04/2023
Portugal
Bekræftet køber
Rápido e muito eficaz.
Rapidez e eficiência. Altamente recomendável. Preço justo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HD9350/90 Tampa com mola em metal para chaleira, luz indicad.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HD9350/90 Tampa com mola em metal para chaleira, luz indicad.
smartone
30/03/2023
Portugal
Bekræftet køber
Qualidade acima da media para o preço
design moderno, qualidade boa, facil limpeza um eletrodoméstico indispensável
Fordele
fiabilidade e qualidade
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HD9350/90 Tampa com mola em metal para chaleira, luz indicad.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Daily HD9350/90 Tampa com mola em metal para chaleira, luz indicad.
25 % større end en almindelig Philips-elkedel i metal HD9320