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Daily Collection Elkedel i metal, låg med fjederlukke, lysindikator

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Daily CollectionElkedel i metal, låg med fjederlukke, lysindikator

HD9350/90

Daily Collection Elkedel i metal, låg med fjederlukke, lysindikator

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Manualer og dokumentation

Consumer Care Book Philips Daily Collection Kettle - English (US)

  • PDF fil, 333.5 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips Daily Collection Kettle - English (US)

  • PDF fil, 126.3 kB
  • 13 March 2026

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