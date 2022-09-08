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  • Grillsæt

Airfryer-tilbehørAirfryer

HD9941/00

Grillsæt
Med Philips grillsæt kan du hurtigt og nemt lave grillmad i din Airfryer. Tilbehøret omfatter 4 grillspyd og en grillpande med non-stick-belægning, som gør, at du får en lækker stegeskorpe på grillfavoritter som fisk, kød og grøntsager.
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Kompatible produkter
Viva Collection

Viva Collection
Airfryer

HD9721/10R1

Premium

Premium
Airfryer

HD9745/90R1

Smart grilltilbehør til din Airfryer

Grillsæt

  • Tilbehørspakke med 2 dele

  • 1x grillplade

  • 4 grillspyd

Slip-let-tilbehør til grillplade

Slip-let-tilbehør til grillplade

Få perfekt grillet fisk, kød og grøntsager takket være L-grillpladen og dens unikt perforerede overflade med klassiske riller! Slip-let-overfladen sikrer, at maden slipper uden problemer, og at grillpladen er nem at rengøre.

4 grillspyd

4 grillspyd

Med spyddene kan du nemt lave grøntsags- eller kødspyd.

Daglig inspiration til nye opskrifter

Daglig inspiration til nye opskrifter

Uendelig inspiration med Philips NutriU-opskrifter fra vores dygtige kokke og millioner af brugere til at udvide dit madlavningsrepertoire. Jo mere du bruger NutriU, jo flere personlige anbefalinger får du.*

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

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