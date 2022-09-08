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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HD9941/00
Tilbehørspakke med 2 dele
1x grillplade
4 grillspyd
Få perfekt grillet fisk, kød og grøntsager takket være L-grillpladen og dens unikt perforerede overflade med klassiske riller! Slip-let-overfladen sikrer, at maden slipper uden problemer, og at grillpladen er nem at rengøre.
Med spyddene kan du nemt lave grøntsags- eller kødspyd.
Uendelig inspiration med Philips NutriU-opskrifter fra vores dygtige kokke og millioner af brugere til at udvide dit madlavningsrepertoire. Jo mere du bruger NutriU, jo flere personlige anbefalinger får du.*
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