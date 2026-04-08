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Airfryer-tilbehør Airfryer
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HD9941/00
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Med Philips grillsæt kan du hurtigt og nemt lave grillmad i din Airfryer. Tilbehøret omfatter 4 grillspyd og en grillpande med non-stick-belægning, som gør, at du får en lækker stegeskorpe på grillfavoritter som fisk, kød og grøntsager.
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Hvordan bruger jeg forudindstillinger på min Philips Airfryer?
Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?
Kan jeg bruge bagepapir/stanniol i min Philips Airfryer?
Skal jeg forvarme min Philips Airfryer?
Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned
Min Philips Airfryer laver en lyd
Belægningen på min Philips Airfryers gryde eller kurv skaller af
Min Philips Airfryer findes ikke på listen over enheder i HomeID-appen
Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet
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