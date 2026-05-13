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Airfryer-tilbehør Airfryer XXL

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Airfryer-tilbehørAirfryer XXL

HD9950/00

Airfryer-tilbehør Airfryer XXL

Udgået

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Manualer og dokumentation

Med Philips partysæt får du endnu mere ud af din Airfryer XXL. Tilbehøret omfatter ekstra riste og en rumopdeler, således at du kan maksimere Airfryerens stegeplads og lave flere sunde snacks og småretter samtidig.

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  • 13 May 2026

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