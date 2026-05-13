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Airfryer-tilbehør Airfryer XXL
Udgået
Support
HD9950/00
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Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Med Philips partysæt får du endnu mere ud af din Airfryer XXL. Tilbehøret omfatter ekstra riste og en rumopdeler, således at du kan maksimere Airfryerens stegeplads og lave flere sunde snacks og småretter samtidig.
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Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?
Kan jeg bruge bagepapir/stanniol i min Philips Airfryer?
Skal jeg forvarme min Philips Airfryer?
Hvorfor skal jeg ryste maden i min Philips Airfryer?
Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned
Min Philips Airfryer laver en lyd
Belægningen på min Philips Airfryers gryde eller kurv skaller af
Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet
Mine hjemmelavede Philips Airfryer-pommes frites er ikke som forventet
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