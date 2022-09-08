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  • Partysæt
  • Partysæt
  • Partysæt
  • Partysæt
  • Partysæt
  • Partysæt
  • Partysæt

Udgået

Airfryer-tilbehørAirfryer XXL

HD9950/00

Partysæt
Med Philips partysæt får du endnu mere ud af din Airfryer XXL. Tilbehøret omfatter ekstra riste og en rumopdeler, således at du kan maksimere Airfryerens stegeplads og lave flere sunde snacks og småretter samtidig.
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Kompatible produkter
Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90R1

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XXL

HD9651/90R1

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XXL

HD9652/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9654/90R1

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XXL

HD9650/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9860/90R1

5000 Series

5000 Series
Airfryer med to kurve

NA550/00R1

5000 Series

5000 Series
Airfryer med to kurve

NA550/00

5000 Series

5000 Series
Airfryer med to kurve

NA552/00R1

5000 Series

5000 Series
Airfryer med to kurve

NA552/00

Lav festlige snacks i din Airfryer med smart tilbehør"

Partysæt

  • Tilbehørspakke med 2 dele

  • Ekstra riste

  • Rumopdeler

Fordobl madlavningsarealet med dobbeltlagstilbehøret

Fordobl madlavningsarealet med dobbeltlagstilbehøret

Udvid din Airfryers madlavningskapacitet vha. ekstraudstyret til to lag. Bag, grill eller steg velsmagende burgere, kyllingevinger, fisk og meget mere på en nem, hurtig og sund måde.

Adskil Airfryers madlavningsareal med tilbehøret til opdeling af fødevarer

Adskil Airfryers madlavningsareal med tilbehøret til opdeling af fødevarer

Adskil Airfryers madlavningsareal med tilbehøret til opdeling af fødevarer for at opnå større alsidighed. Bag, grill, eller steg forskellige madvarer samtidigt uden at blande dem.

Personlig inspiration hver dag

Personlig inspiration hver dag

Uendelig inspiration med Philips NutriU-opskrifter fra vores dygtige kokke og millioner af brugere til at udvide dit madlavningsrepertoire. Jo mere du bruger NutriU, jo flere personlige anbefalinger får du.*

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Gå til www.Philips.com/NutriU for at se, om NutriU er tilgængelig i dit land.