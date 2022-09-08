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Udgået
HD9950/00
HD9867/90R1
HD9651/90R1
HD9652/90R1
HD9654/90R1
HD9650/90R1
HD9860/90R1
NA550/00R1
NA550/00
NA552/00R1
NA552/00
Tilbehørspakke med 2 dele
Ekstra riste
Rumopdeler
Udvid din Airfryers madlavningskapacitet vha. ekstraudstyret til to lag. Bag, grill eller steg velsmagende burgere, kyllingevinger, fisk og meget mere på en nem, hurtig og sund måde.
Adskil Airfryers madlavningsareal med tilbehøret til opdeling af fødevarer for at opnå større alsidighed. Bag, grill, eller steg forskellige madvarer samtidigt uden at blande dem.
Uendelig inspiration med Philips NutriU-opskrifter fra vores dygtige kokke og millioner af brugere til at udvide dit madlavningsrepertoire. Jo mere du bruger NutriU, jo flere personlige anbefalinger får du.*
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Gå til www.Philips.com/NutriU for at se, om NutriU er tilgængelig i dit land.