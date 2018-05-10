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Udgået

SatinPerfectEpilator

HP6574/00

4

| (58) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt

Glat på få minutter - holder i flere uger

SatinPerfects ekstra brede hoved og teksturerede keramiske diske fjerner mere hår i ét strøg, så du får den ultimative epileringsoplevelse! Kunne du ikke godt tænke dig at være glat i op til fire uger? Glat på få minutter - holder i flere uger!

Se alle fordele

Glat på få minutter - holder i flere uger

  • Præcisionsudgave

Det ekstra brede hoved fjerner hår i ét strøg

Det ekstra brede hoved fjerner hår i ét strøg

Ekstra bredt epileringshoved finder og fjerner mere hår i et strøg, så du får langtidsholdbare og superglatte resultater på få minutter

Vibrerende massagestav stimulerer og blødgør huden

Blidt vibrerende massagestav stimulerer og blødgør huden, så du får en behagelig epilering

Opti-light afslører selv de fineste hår

Opti-light afslører selv de fineste hår

Indbygget Opti-light afslører små, fine hår helt tydeligt

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

58

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

10/05/2018

Norge

Norge

Satin perfect epilator HP

Den beste epila tor jeg har brukt. Prøvd flere men ingen kan nå resultatene som den. Kan anbefale sterkt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6574 Epilator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6574 Epilator

24/04/2015

Italia

Italia

perfetta epilazione senza dolore

Veloce, indolore, silenzioso. Con la sua Lucina per individuare i peli più piccoli. Facilissimo da usare sulle gambeve braccia. Inoltre l'epilatore per le parti intime è spettacolare, riesce a passare sotto le ascelle senza far male. Unico, consigliatissimo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6574/10 Epilatore

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6574/10 Epilatore

21/07/2014

Italia

Italia

ottimo

ho avuto parecchi dispositivi del genere,ma questo mi ha soddisfatta in pieno.Mi piace anche tanto,il fatto che con la luce puoi illuminare bene la gamba e depilarti anche in ambienti meno luminosi,è pratico,maneggevole,poco doloroso,io lo tengo sempre a portata di mano e ogni due giorni dopo la doccia del mattino,dò una leggera passata,così evito che i peli crescano troppo lunghi ed il dolore è sicuramente minore! Lo ricomprerei senza ombra di dubbi!

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6574/10 Epilatore

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6574/10 Epilatore

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