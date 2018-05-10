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Udgået
Glat på få minutter - holder i flere uger
SatinPerfects ekstra brede hoved og teksturerede keramiske diske fjerner mere hår i ét strøg, så du får den ultimative epileringsoplevelse! Kunne du ikke godt tænke dig at være glat i op til fire uger? Glat på få minutter - holder i flere uger!
Præcisionsudgave
Ekstra bredt epileringshoved finder og fjerner mere hår i et strøg, så du får langtidsholdbare og superglatte resultater på få minutter
Blidt vibrerende massagestav stimulerer og blødgør huden, så du får en behagelig epilering
Indbygget Opti-light afslører små, fine hår helt tydeligt
4.0
ud af 5
58
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
Celina
10/05/2018
Norge
Satin perfect epilator HP
Den beste epila tor jeg har brukt. Prøvd flere men ingen kan nå resultatene som den. Kan anbefale sterkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6574 Epilator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6574 Epilator
fastsilvia
24/04/2015
Italia
perfetta epilazione senza dolore
Veloce, indolore, silenzioso. Con la sua Lucina per individuare i peli più piccoli. Facilissimo da usare sulle gambeve braccia. Inoltre l'epilatore per le parti intime è spettacolare, riesce a passare sotto le ascelle senza far male. Unico, consigliatissimo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6574/10 Epilatore
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6574/10 Epilatore
lucianella
21/07/2014
Italia
ottimo
ho avuto parecchi dispositivi del genere,ma questo mi ha soddisfatta in pieno.Mi piace anche tanto,il fatto che con la luce puoi illuminare bene la gamba e depilarti anche in ambienti meno luminosi,è pratico,maneggevole,poco doloroso,io lo tengo sempre a portata di mano e ogni due giorni dopo la doccia del mattino,dò una leggera passata,così evito che i peli crescano troppo lunghi ed il dolore è sicuramente minore! Lo ricomprerei senza ombra di dubbi!
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6574/10 Epilatore
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinPerfect HP6574/10 Epilatore