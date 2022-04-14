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HP8698/00
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Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Kan jeg bruge Philips-glattejern/krøllejern, når håret er vådt?
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Tager mit hår skade af udglatning?
Hvordan rengør jeg min Philips-styler?
Mit Philips-krøllejern krøller ikke håret nok
Pladens belægning slides af på mit Philips-glattejern
Min Philips-hårstyler afgav en lugt
Mit Philips-glattejern gør ikke håret lige
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