16mm krøllejern og krøllejernstilbehør; plader til flad- og crepejern; 2 clips

Philips Multi-styler omfatter: 16 mm krøllejern til slangekrøller; krøllejernstilbehør til 16 mm krøllejern for at skabe mere fylde; crepejern med 2-i-1 justerbare plader til glatte- og crepejern for en glat eller crepet frisure; to hårklips til nemmere styling.