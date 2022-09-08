ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde
  • Frisklavet pasta på din favoritmåde

Viva CollectionPasta- og nudelmaskine

HR2345/19

1 pris

Frisklavet pasta på din favoritmåde
Philips Viva-pasta- og nudelmaskinen er en fuldautomatisk løsning, der gør dig i stand til at tilberede frisk pasta og nudler fra bunden uden at skulle bruge en masse tid og evner. Med en kompakt størrelse passer den nemt ind i køkkenet og i skabene.
Se alle fordele
Kompatible produkter
Viva Collection

Viva Collection
Hulskive til penne

CP1956/01

Viva Collection

Viva Collection
Opbevaringsboks

CP0929/01

Viva Collection

Viva Collection
Hulskiveholder

CP0933/01

Viva Collection

Viva Collection
Presserør

CP0934/01

Viva Collection

Viva Collection
Hulskive til spaghetti

CP1957/01

Viva Collection

Viva Collection
Blandekammer

CP1421/01

Viva Collection

Viva Collection
Låg til blandekammer

CP1422/01

Viva Collection

Viva Collection
Pressestav

CP0935/01

Viva Collection

Viva Collection
Blandekrog

CP0936/01

Viva Collection

Viva Collection
Rensebørste

CP0937/01

Tilsæt ingredienser, og maskinen klarer automatisk resten

Frisklavet pasta på din favoritmåde

  • Smart opbevaring af plader

  • 4 skiver

  • 150 W

  • Hvid

En unikt designet omrøringsstang til blanding af dej

Det unikt designede ælterør har vinklede multitappe, og omrøringsstangen sikrer, at mel og væske blandes ensartet og grundigt i alle hjørner af kammeret.

Det lange ælterør giver en glat, spændstig dej

Det lange ælterør sikrer en optimal æltning, hvilket giver en perfekt og spændstig dej.

Ælter automatisk dejen og ekstruderer en lang række pastaer

Ælter automatisk dejen og ekstruderer en lang række pastaer

Philips Viva-pasta- og nudelmaskinen giver ikke blot mulighed for hurtig og automatisk blanding, æltning og ekstrudering. Den sikrer samtidig god struktur og smag til pasta og nudler.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_AWARD-612372

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.