Viva Collection

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HR2345/19
CP1956/01
CP0929/01
CP0933/01
CP0934/01
CP1957/01
CP1421/01
CP1422/01
CP0935/01
CP0936/01
CP0937/01
Smart opbevaring af plader
4 skiver
150 W
Hvid
Det unikt designede ælterør har vinklede multitappe, og omrøringsstangen sikrer, at mel og væske blandes ensartet og grundigt i alle hjørner af kammeret.
Det lange ælterør sikrer en optimal æltning, hvilket giver en perfekt og spændstig dej.
Philips Viva-pasta- og nudelmaskinen giver ikke blot mulighed for hurtig og automatisk blanding, æltning og ekstrudering. Den sikrer samtidig god struktur og smag til pasta og nudler.
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