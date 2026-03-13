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Viva Collection Pasta- og nudelmaskine
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HR2345/19
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Recipe booklet for Viva Pasta Maker HR2370-HR2372; HR2332-HR2336; HR2342; HR2345 - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Pasta and noodle maker HR2345/19 - English (US)
Alle (5)
Kan jeg tørre og opbevare pasta, der er lavet med min Philips Pasta Maker?
Kan jeg lave flere portioner frisk pasta med min Philips Pasta Maker?
Hvordan rengør jeg Philips Pasta Maker?
Hvordan laver jeg glutenfri pasta med min Philips Pasta Maker?
Sådan ser perfekt dejkonsistens ud med Philips Pasta Maker
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Viva CollectionHulskive til fettuccine
Min Philips Pasta Maker lækker vand
Der kommer ikke nok/ingen pasta ud af min Philips Pasta Maker
Min Philips Pasta Maker virker ikke/er holdt op med at fungere
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