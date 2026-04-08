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Avance Collection Tilbehørskit til pasta- og nudelmaskine

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Avance CollectionTilbehørskit til pasta- og nudelmaskine

HR2490/00

Avance Collection Tilbehørskit til pasta- og nudelmaskine

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Manualer og dokumentation

Vil du nemt kunne lave forskellige typer frisk pasta derhjemme? Disse skiver er specielt designet til brug sammen med Philips Avance-pastamaskinen. De gør det nemmere end nogensinde før at lave din egen foretrukne friske pasta fra bunden.

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  • 8 April 2026

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