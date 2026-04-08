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Avance Collection Tilbehørskit til pasta- og nudelmaskine
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HR2490/00
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Vil du nemt kunne lave forskellige typer frisk pasta derhjemme? Disse skiver er specielt designet til brug sammen med Philips Avance-pastamaskinen. De gør det nemmere end nogensinde før at lave din egen foretrukne friske pasta fra bunden.
Alle (3)
Kan jeg tørre og opbevare pasta, der er lavet med min Philips Pasta Maker?
Hvordan laver jeg glutenfri pasta med min Philips Pasta Maker?
Sådan ser perfekt dejkonsistens ud med Philips Pasta Maker
Der kommer ikke nok/ingen pasta ud af min Philips Pasta Maker
Min Philips Pasta Maker virker ikke/er holdt op med at fungere
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