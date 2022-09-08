Avance Collection

Har 2 skiver i forskellige former: Skaller og rør

Der er 2 hulskiver i pakken: Skaller og rør. For at skabe din foretrukne pastaform skal du blot sætte en af hulskiverne på din pastamaskine. Din pastamaskine gør alt det hårde arbejde for dig. Nyd frisk og lækker pasta derhjemme!