Avance Collection

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HR2490/00
HR2375/05R1
HR2380/05R1
HR2381/05R1
HR2382/15R1
HR2382/10R1
HR2375/00R1
HR2375/06
HR2382/16
HR2375/05
HR2357/08
Skaller og paccheri
Hulskiver til skaller
Hulskiver til paccheri
2 hulskiver
Der er 2 hulskiver i pakken: Skaller og rør. For at skabe din foretrukne pastaform skal du blot sætte en af hulskiverne på din pastamaskine. Din pastamaskine gør alt det hårde arbejde for dig. Nyd frisk og lækker pasta derhjemme!
Hulskiverne er udstyret med et unikt design med ekstraktionshul, der giver et jævnt og ensartet resultat.
Med en unik designudstikker, der sikrer, at pastaen får den bedste form.
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