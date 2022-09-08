Avance Collection

Leveres med 2 skiver i forskellige former: Makaroni og rigatoni

Der er 2 hulskiver i pakken: Makaroni og rigatoni. For at skabe din foretrukne pastaform skal du blot sætte en af hulskiverne på din pastamaskine. Din pastamaskine gør alt det hårde arbejde for dig. Nyd frisk og lækker pasta derhjemme!