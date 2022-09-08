Avance Collection

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  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
  • Mere variation til din friske hjemmelavede pasta

Avance CollectionTilbehørskit til pasta- og nudelmaskine

HR2491/00

Mere variation til din friske hjemmelavede pasta
Vil du nemt kunne lave forskellige typer frisk pasta derhjemme? Disse skiver er specielt designet til brug sammen med Philips Avance-pastamaskinen. De gør det nemmere end nogensinde før at lave din egen foretrukne friske pasta fra bunden.
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Mere variation til din friske hjemmelavede pasta

  • Makaroni og rigatoni

  • Makaroni-hulskive

  • Rigatoni-hulskive

Leveres med 2 skiver i forskellige former: Makaroni og rigatoni

Der er 2 hulskiver i pakken: Makaroni og rigatoni. For at skabe din foretrukne pastaform skal du blot sætte en af hulskiverne på din pastamaskine. Din pastamaskine gør alt det hårde arbejde for dig. Nyd frisk og lækker pasta derhjemme!

Specialskiver til ensartet fremstilling af perfekt pasta

Hulskiverne er udstyret med et unikt design med ekstraktionshul, der giver et jævnt og ensartet resultat.

Unik designudstikker, der sikrer de bedste former

Med en unik designudstikker, der sikrer, at pastaen får den bedste form.

Tekniske specifikationer

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