Frisk pasta på uendelige mange måder på under 10 minutter

At lave lækker frisk pasta har aldrig været nemmere. Du skal blot tilføje ingredienser, apparatet klarer resten. Med enkel montering og problemfri rengøring er apparatet det ideelle værktøj for dem, som gerne vil eksperimentere med og nyde at lave pasta derhjemme.