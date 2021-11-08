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CP1374/01
CP1375/01
CP1376/01
CP1377/01
CP1378/01
CP1379/01
CP1380/01
CP1381/01
CP1382/01
CP1383/01
Intuitivt
Nemt
Kraftfuld
Den kraftige motor på 650 W sikrer effektiv blendning til dine daglige hjemmelavede måltider
De specielle bølgeformer på den nederste del af stavblenderens blenderstang garanterer, at det ikke sprøjter eller sviner, mens du blender
Det robuste og ergonomiske design er praktisk og brugervenligt
4.8
ud af 5
35
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Asteri
08/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Τέλειο και εύκολο στην χρήση
Δεν πιτσιλαει και εύκολο στην χρήση. Το καλύτερο μπλέντερ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
zalkonpe
06/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο.
πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο. Κάνει εξαιρετική δουλεια
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Σκίουρος
05/11/2021
Ελλάδα
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Βελούδινη δύναμη
Παρασκευή σάλτσας πουρε και σούπας σε ελάχιστα λεπτά
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix