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Daily Collection ProMix-stavblender
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HR2534/00
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Alle (4)
Kan hårde ingredienser beskadige min Philips-stavblender?
Kan jeg knuse isterninger med min Philips-stavblender?
Kan jeg putte hård mad i min Philips-hakker?
Hvordan rengør jeg min Philips-stavblenderstav
Daily CollectionBlenderstav
Daily CollectionBæger
Daily CollectionHvid koblingsenhed
Daily CollectionPiskeris (1 stk.)
Daily CollectionXL hakkeskål
Daily CollectionXL hakkerlåg, hvidt
Daily CollectionKnivenhed til XL-hakker
Daily CollectionSkål til kompakt hakker
Daily CollectionLåg til kompakt hakker
Daily CollectionKnivenhed til kompakt hakker
Daily CollectionKoblingsenhed til kartoffelmoser
Daily CollectionKartoffelmoser
Daily CollectionOmrører til kartoffelmoser
Daily CollectionKoblingsenhed til dobbelt piskeris
Min Philips-stavblender er pludselig holdt op med at fungere
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