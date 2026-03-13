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Viva Collection Stavblender
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HR2657/90
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Hand Blender HR265x sDFU EU
Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender
Alle (4)
Kan hårde ingredienser beskadige min Philips-stavblender?
Kan jeg knuse isterninger med min Philips-stavblender?
Kan jeg putte hård mad i min Philips-hakker?
Hvordan rengør jeg min Philips-stavblenderstav
Viva CollectionSpiralizer-indsats (spaghetti)
Viva Collectionspiralalizer-indsats (linguine)
Viva CollectionSpiralizer gearenhed
Viva CollectionSpiralizer-drivplade
Viva CollectionSpiralizer isætningsskive
Viva CollectionBlenderstav
Viva CollectionTo-Go-flaske med låg
Viva CollectionSuppebeholder komplet
Viva CollectionLåg til suppebeholder
Viva CollectionKikseskuffe til suppebeholder
Viva CollectionSuppegryde
Viva CollectionPisketilbehør
Viva CollectionPiskeriskobling
Viva CollectionPiskeris (1 stk.)
Viva CollectionMixertilbehør
Viva CollectionGearenhed til mixer
Viva CollectionPiskeris (1 stk.) til mixer
Viva CollectionXL-hakker komplet
Viva CollectionMotor til XL-hakker
Viva CollectionKniv til XL-hakker
Viva CollectionSkål til XL-hakker
Min Philips-stavblender er pludselig holdt op med at fungere
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