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  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.
  • Lækker frisk pasta. Intet besvær.

7000 seriesPasta Maker

HR2665/93

Lækker frisk pasta. Intet besvær.
Kom hjemmelavet pasta på menuen med Philips 7000 Series. Få en glat, elastisk finish med ProExtrude-teknologien, og nyd fantastisk velsmagende pasta med de perfekte blandings- og autovejefunktioner på under 10 minutter*.
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Kompatible produkter
7000 Series

7000 Series
Hulskive til tagliatelle

CP1442/01

7000 Series

7000 Series
Hulskive til fettuccine

CP1446/01

7000 Series

7000 Series
Hulskive til spaghetti 1,6 mm

CP1448/01

7000 Series

7000 Series
Låg til blandekammer

CP2064/01

7000 Series

7000 Series
Blandekammer

CP2065/01

7000 Series

7000 Series
Skiveholder

CP2066/01

7000 Series

7000 Series
Skiveholder

CP2066/02

7000-serien

7000-serien
Skiveopbevaring

CP2068/01

7000 Series

7000 Series
Skiveopbevaring

CP2068/02

7000 Series

7000 Series
Frontpanel inkl. knapper

CP2067/01

Sømløs teknologi til lækker pasta på under 10 minutter*

Lækker frisk pasta. Intet besvær.

  • ProExtrude-teknologi

  • Automatisk vejeteknologi

  • 8 skiver

  • 200 W

  • Sort

ProExtrude-teknologi giver en glat, elastisk finish

ProExtrude-teknologi giver en glat, elastisk finish

Denne unikke teknologi kombinerer kraftfuld motor, robust blandekrog i metal og et stærkt frontpanel i metal for at give en glat finish, uanset hvilken pastaform du vælger.

Perfekt blandeteknologi for at sikre perfekt dej

Perfekt blandeteknologi for at sikre perfekt dej

Det optimerede design på blandekammeret og den kraftfulde blandekrog af metal sikrer en præcist tilberedt, jævn dej hver gang.

Vejledning om det rigtige forhold mellem væske og mel

Vejledning om det rigtige forhold mellem væske og mel

Den integrerede vægt beregner den mængde væske, der skal tilsættes til den ønskede meltype, så du får perfekte resultater hver gang!

Tekniske specifikationer

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. tilberedningstid for 250 g pasta (2-3 portioner).

  2. Portion estimeret baseret på 800 g pasta.

  3. Antallet af hulskiver kan variere afhængigt af model.

  4. sammenligning af pasta fremstillet med 100 g hvedemel i forhold til pasta fremstillet med 100 g lupin-, linse- eller bønnemel.