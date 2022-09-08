7000 Series

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HR2665/93
CP1442/01
CP1446/01
CP1448/01
CP2064/01
CP2065/01
CP2066/01
CP2066/02
CP2068/01
CP2068/02
CP2067/01
ProExtrude-teknologi
Automatisk vejeteknologi
8 skiver
200 W
Sort
Denne unikke teknologi kombinerer kraftfuld motor, robust blandekrog i metal og et stærkt frontpanel i metal for at give en glat finish, uanset hvilken pastaform du vælger.
Det optimerede design på blandekammeret og den kraftfulde blandekrog af metal sikrer en præcist tilberedt, jævn dej hver gang.
Den integrerede vægt beregner den mængde væske, der skal tilsættes til den ønskede meltype, så du får perfekte resultater hver gang!
Anmeldelser
tilberedningstid for 250 g pasta (2-3 portioner).
Portion estimeret baseret på 800 g pasta.
Antallet af hulskiver kan variere afhængigt af model.
sammenligning af pasta fremstillet med 100 g hvedemel i forhold til pasta fremstillet med 100 g lupin-, linse- eller bønnemel.