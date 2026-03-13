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7000 series Pasta Maker

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7000 seriesPasta Maker

HR2665/93

7000 series Pasta Maker

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Manualer og dokumentation

Recipe book Philips Pasta Maker 7000 Series HR2665 - US and Canada - English; French; Spanish - English (US)

  • PDF fil, 68.3 MB
  • 13 March 2026

03_EDC_HR266x - English (US)

  • PDF fil, 634.6 kB
  • 13 March 2026

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