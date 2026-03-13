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7000 series Pasta Maker
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HR2665/93
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Recipe book Philips Pasta Maker 7000 Series HR2665 - US and Canada - English; French; Spanish - English (US)
03_EDC_HR266x - English (US)
Alle (7)
Kan jeg tørre og opbevare pasta, der er lavet med min Philips Pasta Maker?
Vejer Philips Pasta Maker også væskerne?
Kan jeg lave flere portioner frisk pasta med min Philips Pasta Maker?
Hvordan rengør jeg Philips Pasta Maker?
Hvordan laver jeg glutenfri pasta med min Philips Pasta Maker?
7000 SeriesHulskive til tagliatelle
7000 SeriesHulskive til fettuccine
7000 SeriesHulskive til spaghetti 1,6 mm
7000 SeriesLåg til blandekammer
7000 SeriesBlandekammer
7000 SeriesSkiveholder
7000-serienSkiveopbevaring
7000 SeriesSkiveopbevaring
7000 SeriesFrontpanel inkl. knapper
7000 SeriesHulskive til lasagne/wonton 0,8 mm
7000 SeriesRensebørste
7000 SeriesKop til vand/mel
7000 Series3 mm hulskive til tyk spaghetti
7000 Series2 mm hulskive til spaghetti/ramen
7000 SeriesHulskive til pappadelle
7000 SeriesSpaghetti-hulskive
7000 SeriesHulskive til penne
7000 SeriesBlandekrog
7000 SeriesRengøringsværktøj til hulskive til englehårspasta
7000 SeriesPastakniv
7000 SeriesKop til vand
Displayet på min Philips Pasta Maker viser forkert eller ingen mængde mel
Min Philips Pasta Maker lækker vand
Der kommer ikke nok/ingen pasta ud af min Philips Pasta Maker
Frontpanelet på min Philips Pasta Maker bevæger sig
Min Philips Pasta Maker virker ikke/er holdt op med at fungere
Min Philips pastamaskine viser en fejlkode. Hvad skal jeg gøre?
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