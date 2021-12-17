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Series 5000Blender ProBlend Tech. 800 W 2 l blenderglas af glas

HR3573/90

4.4
| (38) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt
Perfekte resultater dobbelt så hurtigt
ProBlend Crush-teknologien forvandler selv de hårdeste ingredienser til de fineste smoothies dobbelt så hurtigt. Vores unikke 6-stjernede knive kombineret med vores effektivt designede motor på 1000 W knuser is og store stykker perfekt.
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Takket være den kraftfulde ProBlend Crush-teknologi

Perfekte resultater dobbelt så hurtigt

  • ProBlend Crush-teknologi

2 års verdensomspændende reklamationsret

2 års verdensomspændende reklamationsret

Der er 2 års verdensomspændende reklamationsret på vores blendere – det er vores garanti for langvarig kvalitet og funktion.

Højhastighedsblender med kraftig 1000 W-motor

Højhastighedsblender med kraftig 1000 W-motor

Kraftig, men energibesparende motor på 1000 W til afbalancering af strømeffektivitet og perfekte blenderresultater. Designet til at maksimere ProBlend Crush-teknologiens ydeevne.

ProBlend Crush-teknologi med 6 knive til fine blendninger

ProBlend Crush-teknologi med 6 knive til fine blendninger

ProBlend Crush-teknologien forvandler selv de hårdeste ingredienser til de fineste smoothies dobbelt så hurtigt. Vores unikke, 6-stjernede knive kombineret med vores effektivt designede motor på 1000 W knuser is og store stykker perfekt

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.4

ud af 5

38

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

17/12/2021

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Excelentes funcionalidades

Escolhi pelo facto de ter copo de vidro e possibilidade de regular a velocidade da rotação das lâminas

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

13/12/2021

Portugal

Portugal

Philips medarbejder

Uma ótima liquidificadora

[Employee of philipsglobal] Recomendo este produto, pois é uma máquina potente, funciona impecavelmente bem e até agora nada a apontar de negativo!

Fordele

Tem muita potência

Ulemper

Nenhum defeito

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

13/12/2021

Portugal

Portugal

Pequeno almoço em segundos

Cá em casa todos gostamos de batidos de fruta logo pela manhã, mas era um tormento conseguir que ficassem bem passado, com esta liquidificadora isso faz parte do passado, porque rapidamente e para toda a família de uma vez conseguimos sumos e batidos fazer.

Fordele

Rapidez

Ulemper

nada a apontar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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