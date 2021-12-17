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ProBlend Crush-teknologi
Der er 2 års verdensomspændende reklamationsret på vores blendere – det er vores garanti for langvarig kvalitet og funktion.
Kraftig, men energibesparende motor på 1000 W til afbalancering af strømeffektivitet og perfekte blenderresultater. Designet til at maksimere ProBlend Crush-teknologiens ydeevne.
ProBlend Crush-teknologien forvandler selv de hårdeste ingredienser til de fineste smoothies dobbelt så hurtigt. Vores unikke, 6-stjernede knive kombineret med vores effektivt designede motor på 1000 W knuser is og store stykker perfekt
4.4
ud af 5
38
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Amaral55
17/12/2021
Portugal
Bekræftet køber
Excelentes funcionalidades
Escolhi pelo facto de ter copo de vidro e possibilidade de regular a velocidade da rotação das lâminas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
Ladeira9
13/12/2021
Portugal
Philips medarbejder
Uma ótima liquidificadora
[Employee of philipsglobal] Recomendo este produto, pois é uma máquina potente, funciona impecavelmente bem e até agora nada a apontar de negativo!
Fordele
Tem muita potência
Ulemper
Nenhum defeito
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
ppereira
13/12/2021
Portugal
Pequeno almoço em segundos
Cá em casa todos gostamos de batidos de fruta logo pela manhã, mas era um tormento conseguir que ficassem bem passado, com esta liquidificadora isso faz parte do passado, porque rapidamente e para toda a família de uma vez conseguimos sumos e batidos fazer.
Fordele
Rapidez
Ulemper
nada a apontar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3571/90 Liquidificadora