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Series 5000 Blender ProBlend Tech. 800 W 2 l blenderglas af glas

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Series 5000Blender ProBlend Tech. 800 W 2 l blenderglas af glas

HR3573/90

Series 5000 Blender ProBlend Tech. 800 W 2 l blenderglas af glas

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Manualer og dokumentation

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fil, 352.6 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Series 5000 Blender Core

  • PDF fil, 591.5 kB
  • 13 March 2026

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