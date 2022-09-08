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Nyistandsatte

Avance CollectionFoodprocessor

HR7778/00R1

Maksimalt udvalg af opskrifter, minimal arbejdsbyrde
Lav hjemmelavet brød, kager, drikke med mere
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Maksimalt udvalg af opskrifter, minimal arbejdsbyrde

  • 1300 W

  • Kompakt 4-i-1-design

  • 3,4 L skål

  • Automatiske ét-tryks-knapper

Dejkrog i metal til perfekt brøddej

Dejkrog i metal til perfekt brøddej

Sammen med den kraftige motor former denne metaldejkrog hurtigt en dejkugle af ingredienserne. Når dejen formes, ælter den innovative dejkrog med den rette kraft og effekt, således at du kan bage de mest velsmagende brød.

Dobbelt ballonpiskeris i metal til fløde og æggehvider

Dobbelt ballonpiskeris i metal til fløde og æggehvider

Dobbelt metalballonpiskeris kombineret med den automatiske ét-tryks-knap skaber luftige æggehvider (op til 600 % volumenforøgelse) og perfekt flødeskum (op til 200 % volumenforøgelse). Aldrig før har det været nemmere at tilberede delikate desserter!

Knivenhed til miksning og blendning af kagedej

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  1. Ekstraudstyr er ikke tilgængeligt på alle markeder.