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Nyistandsatte
HR7778/00R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
1300 W
Kompakt 4-i-1-design
3,4 L skål
Automatiske ét-tryks-knapper
Sammen med den kraftige motor former denne metaldejkrog hurtigt en dejkugle af ingredienserne. Når dejen formes, ælter den innovative dejkrog med den rette kraft og effekt, således at du kan bage de mest velsmagende brød.
Dobbelt metalballonpiskeris kombineret med den automatiske ét-tryks-knap skaber luftige æggehvider (op til 600 % volumenforøgelse) og perfekt flødeskum (op til 200 % volumenforøgelse). Aldrig før har det været nemmere at tilberede delikate desserter!
Ekstraudstyr er ikke tilgængeligt på alle markeder.