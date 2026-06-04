ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Avance Collection Foodprocessor

Support

Avance CollectionFoodprocessor

HR7778/00R1

Avance Collection Foodprocessor

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Lav hjemmelavet brød, kager, drikke med mere

  • PDF fil
  • 4 June 2026

Dele og tilbehør

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig