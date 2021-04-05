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Alle serier

  • HU4803; RFT; Retail;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4803; F; ONLINE;ROW
  • HU4803; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4803; D4; Retail;ROW
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013
  • HU4803; RFT; Retail;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4803; F; ONLINE;ROW
  • HU4803; PDP; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4803; D4; Retail;ROW
  • HU4803; PUP; ONLINE;ROW
  • HU4803 Product Centric image; Humidifier; 2013
  • HU4803 Emotional Benefit image; Humidifier; 2013

Series 2000Luftfugter

HU4803/01

4.2

| (531) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt

Træk vejret ubesværet, sov trygt

Fyld dit hjem med behagelig, ren luft. NanoCloud-teknologien fugter uden hvidt støv eller våde pletter og opnår op til 99 % færre bakterier (1). De intelligente sensorer og den jævne luftfordeling sørger for en ideel luftfugtighed i hele rummet.

Se alle fordele

Fugter tør luft og justerer automatisk

Træk vejret ubesværet, sov trygt

  • Fugter rum op til 25 m²

  • 220 ml/t befugtningshastighed

  • Op til 99 % færre bakterier

  • Automatiske luftfugtighedsindstillinger

Até 99% menos bactérias com a tecnologia NanoCloud (1)

Até 99% menos bactérias com a tecnologia NanoCloud (1)

A tecnologia NanoCloud exclusiva utiliza a evaporação natural para emitir vapores de água pura. A neblina ultrafina da NanoCloud é invisível a olho nu e a adesão de bactérias ou resíduos a esta é extremamente difícil – humidificando o ar com até 99% menos bactérias libertadas em comparação com os humidificadores ultrassónicos padrão. (1)

Circulação eficaz e uniforme em toda a divisão

Circulação eficaz e uniforme em toda a divisão

Um difusor de 360 graus distribui uniformemente o ar humidificado por toda a divisão. O vapor NanoCloud ultra fino alcança mais espaço e evita a saturação excessiva para uma humidificação eficaz, nomeadamente nas divisões maiores.

Humidificação automática com 3 definições

Humidificação automática com 3 definições

Um sensor de humidade inteligente monitoriza o ar e ajusta-se automaticamente para manter a humidade no seu nível preferido: 40%, 50% ou 60%. Um alerta do nível de água informa-o quando for necessário reabastecer o depósito e o humidificador desliga-se automaticamente quando ficar sem água.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

531

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

05/04/2021

Sverige

Sverige

Apparaten går från morgon till kväll utan problem

Enkel att använda, tystgående och fuktar mitt rum på 25 kvadrat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HU4813/10 Luftfuktare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HU4813/10 Luftfuktare

14/12/2020

Sverige

Sverige

Value for Money

I usually use it for my bedroom and best to run it for few hours before you go to sleep. I bought this for my kid as doctor recommended to have a humidifier for home due to heating in winters. I am satisfied with the quality of the product so far.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HU4813/10 Luftfuktare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HU4813/10 Luftfuktare

07/02/2020

Sverige

Sverige

Motverkar torr hud vinterhalvåret

Den motsvarar mina förväntningar, dock klarar den bara av att ge RH 45 % i ett av mina två rum. Måste skaffa en till för mitt andra rum.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HU4816/10 Luftfuktare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HU4816/10 Luftfuktare

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Sammenlignet med standard ultrasoniske luftfugtermoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere bakteriespredning, testet af uafhængigt laboratorium

  2. (2) Testet af GB/T 23332-2018 i et uafhængigt laboratorium. Starttemperatur på 23 ± 2 °C og relativ luftfugtighed på 30 ± 2 % RF

  3. (3) Beregnet ved hjælp af AHAM HU-1-2016 paragraf 7.3 baseret på befugtningsevnen, testet i henhold til GB/T 23332-2018 i et tredjepartslaboratorium

  4. (4) Aflejring af mineraler på møbler er blevet testet af et tredjepartslaboratorium i en periode på 3 timer i henhold til DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testet af GB 21551.3-2010 i et tredjepartslaboratorium. Ozon, flygtige organiske forbindelser, PM10 og UV-intensitet er under grænsen.

  6. (6) Beregnet ud fra en 2 liters fuld vandtank, der kører med hastighed ét med en befugtningshastighed på 150 ml/t.