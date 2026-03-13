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Series 2000 Luftfugter
Udgået
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HU4816/10
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Eco passport Philips Series 2000 Air humidifier - English (US)
EDC 506 Frog HU48XX - English (US)
Alle (2)
Der kommer ingen vanddamp/tåge ud af min Philips-luftfugter
Sådan opbevares befugter eller komb. luftrenser/fugter
Luftfugter 2000 SeriesFugtfilter
Min Philips-luftfugter afgiver en dårlig lugt
Min Philips luftfugter virker ikke længere
Min Philips-luftfugter befugter ikke luften
Vandtanken på min Philips-luftfugter lækker