Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
1 indstilling
Rengør synlige tandoverflader, mens Active Tip når ind til vanskeligt tilgængelig plak mellem tænderne.
4.7
ud af 5
26
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Stev
02/08/2016
United Kingdom
Excellent
Had one of these for a number of years now, it is the best rechargeable brushes I have had. Ease of use, reliable, easy to charge and a long lasting battery
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Rhondathewitch
30/07/2012
United Kingdom
Easy to use and battery lasts for ages
Good product - small head reaches all the hard-to-get places. Battery lasts much longer than my boyfriends toothprush of another manufacturer.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Vincolo
25/07/2012
United Kingdom
Esay to use
An effective toothbrush. Easyy grip , easy to use and fast to charge.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.