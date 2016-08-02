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Udgået

Philips Sonicare SensiflexGenopladelig tandbørste

HX1610/02

4.7
| (26) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Double Cleaning Action
Det er klinisk bevist, at den elektriske Philips Sensiflex 1610-tandbørste giver en dobbelt rengøringseffekt og fjerner plak både på tandoverfladen og vanskeligt tilgængelige områder mellem tænderne.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Den ultimative elektriske tandbørste

Double Cleaning Action

  • 1 indstilling

Naturligt hvidere tænder

Naturligt hvidere tænder

Rengør synlige tandoverflader

Rengør synlige tandoverflader

Rengør synlige tandoverflader, mens Active Tip når ind til vanskeligt tilgængelig plak mellem tænderne.

Tilpasser børstetrykket for optimal børstning

Tilpasser børstetrykket for optimal børstning

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

26

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

2

02/08/2016

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Had one of these for a number of years now, it is the best rechargeable brushes I have had. Ease of use, reliable, easy to charge and a long lasting battery

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

30/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use and battery lasts for ages

Good product - small head reaches all the hard-to-get places. Battery lasts much longer than my boyfriends toothprush of another manufacturer.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Esay to use

An effective toothbrush. Easyy grip , easy to use and fast to charge.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX1610/05 Rechargeable toothbrush

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 