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  • En kraftig vandstråle
  • En kraftig vandstråle
  • En kraftig vandstråle
  • En kraftig vandstråle
  • En kraftig vandstråle
  • En kraftig vandstråle
  • En kraftig vandstråle
  • En kraftig vandstråle

Udgået

Philips Sonicare F1 Standard nozzleDyse til mundskyller

HX3042/00

En kraftig vandstråle
Brug standarddysen til regelmæssig rengøring. Den bruger en enkelt vandstråle til at fjerne snavs og rengøre grundigt mellem tænderne.
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Til regelmæssig rengøring

En kraftig vandstråle

  • 2 mundstykker

F1-standarddyse til regelmæssig rengøring

F1-standarddyse til regelmæssig rengøring

Brug standarddysen til regelmæssig rengøring. Den bruger en enkelt vandstråle til at fjerne snavs og rengøre grundigt mellem tænderne.

Styrespidsen sikrer en korrekt placering

Styrespidsen sikrer en korrekt placering

Den slanke, vinklede dyse og styrespids gør det nemt at finde den korrekte placering. Anbring dysens spids lige over tandkødsranden, tryk forsigtigt, så dysens spids berører tandkødsranden og tænderne, og glid fra den ene tand til den næste.

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