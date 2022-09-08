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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
HX3042/00
2 mundstykker
Brug standarddysen til regelmæssig rengøring. Den bruger en enkelt vandstråle til at fjerne snavs og rengøre grundigt mellem tænderne.
Den slanke, vinklede dyse og styrespids gør det nemt at finde den korrekte placering. Anbring dysens spids lige over tandkødsranden, tryk forsigtigt, så dysens spids berører tandkødsranden og tænderne, og glid fra den ene tand til den næste.
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