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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
HX3826/33
Fjerner op til 99,9 % af plak
to tandtrådstilstande, tre intensiteter
Komplet rensning på 60 sekunder
250 ml beholder
Hurtig universal opladning med USB-A til et lille stikkabel
Quad Stream-teknologien med dens unikke X-formede spids dækker skånsomt et større område med mindre besvær. De skånsomme, men effektive strømme er præcist vinklede, så de kan nå steder, som tandbørstning alene ikke kan, direkte i lommerne 6 mm under tandkødsranden, hvor plak kan blive siddende, og nemt fjerne op til 99 % af plak*.
Klinisk dokumenteret uovertruffen sundt tandkød med Quad Stream-teknologi. Ledningsfri Sonicare Power Flosser 3000 er op til 2 gange så effektiv som mellemrumsbørster til at fjerne plak**. Forbedrer tandkødets sundhed på blot 2 uger**.
Den aftagelige vandtank på 250 ml er nem at fylde og indeholder tilstrækkeligt vand til en komplet rensesession på 60 sekunder og endda op til 90 sekunder i Deep Clean-tilstand. Ingen påfyldning halvvejs! Før næste brug skal du dreje for at tage tanken af og fylde den fra toppen eller blot bruge påfyldningsåbningen på siden. Lad åbningen være åben efter brug for at hjælpe den med at tørre.
3.7
ud af 5
91
Anmeldelser
Flosser-Fan
09/06/2025
Deutschland
Unverzichtbarer Zahnpflege-Helfer
Meine Zahnärztin gibt mir immer tolle Tipps und hat mir diesen Power Flosser empfohlen. Ich habe ihn sofort gekauft und bin seit der 1. Benutzung ein großer Fan davon. Auch wenn ich 2-3 mal täglich meine Zähne putze, ist es unglaublich, was dennoch aus den Zahnzwischenräumen gespült wird. Seit ich den Power Flosser benutze (seit 1nem Jahr) habe ich ein deutlich sauberes Mundgefühl und werde nicht mehr auf die tägliche Anwendung verzichten. Zur Reinigung fülle ich regelmässig den Behälter mit Wasser und füge eine Mundspülung hinein und lasse es über Nacht so stehen.
Fordele
Großartige Wirkung, schönes Aussehen, Akku hält lange
Ulemper
keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß
binerich
27/04/2025
Deutschland
Hält was es verspricht
Hält was es verspricht in der der Reinigung. Gutes Handling. Gute Verarbeitung und Qualität des Produktes.
Denne anmeldelse blev foretaget for kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß
Denne anmeldelse blev foretaget for kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß
AnjaS45
17/10/2023
Deutschland
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Super Produkt
Leichte Anwendung, super einfache Bedienung. Was uns sehr gut gefällt, das die Munddusche über Akku läuft, es 2 verschiedene Aufsätze gibt und das sie einen Wassertank hat. Die Zahnzwischenräume werden sehr gut sauber. Wie würden das Produkt jederzeit kaufen.
Fordele
Leichte Anwendung, super Ergebnis
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß
I en laboratorieundersøgelse, med Quad Stream-dyse op til 6 mm tandkødslommer
Undersøgelse i USA 372 forsøgspersoner 2022
i Clean-tilstand
baseret på 1 flossing-session pr. dag, der varer 1 minut
i en klinisk undersøgelse, de faktiske resultater kan variere
i forhold til Classic Jet-spids, i en laboratorieundersøgelse, de faktiske resultater kan variere
i Deep Clean-tilstand