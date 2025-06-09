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  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden
  • Komplet pleje, selv under tandkødsranden

Philips Sonicare Power Flosser 3000Ledningsfri Mundskyller

HX3826/31

3.7
| (91) Anmeldelser
Komplet pleje, selv under tandkødsranden
Få komplet pleje med ledningsfri Philips Sonicare Power Flosser 3000. Quad Stream-teknologi forbedrer tandkødets sundhed på 2 uger. Den renser dybt mellem tænderne og under tandkødsranden og fjerner op til 99 % af plak, samtidig med at er skånsom mod tandkødet*
Se alle fordele

Fjerner op til 99 % af plakken under tandkødsranden*

Komplet pleje, selv under tandkødsranden

  • Fjerner op til 99,9 % af plak

  • to tandtrådstilstande, tre intensiteter

  • Komplet rensning på 60 sekunder

  • 250 ml beholder

  • Hurtig universal opladning med USB-A til et lille stikkabel

Quad Stream-teknologi: Skånsom, men effektiv fjernelse af plak

Quad Stream-teknologi: Skånsom, men effektiv fjernelse af plak

Quad Stream-teknologien med dens unikke X-formede spids dækker skånsomt et større område med mindre besvær. De skånsomme, men effektive strømme er præcist vinklede, så de kan nå steder, som tandbørstning alene ikke kan, direkte i lommerne 6 mm under tandkødsranden, hvor plak kan blive siddende, og nemt fjerne op til 99 % af plak*.

Op til 2 gange så effektiv til at fjerne plak**

Op til 2 gange så effektiv til at fjerne plak**

Klinisk dokumenteret uovertruffen sundt tandkød med Quad Stream-teknologi. Ledningsfri Sonicare Power Flosser 3000 er op til 2 gange så effektiv som mellemrumsbørster til at fjerne plak**. Forbedrer tandkødets sundhed på blot 2 uger**.

Vandtank på 250 ml, der er nem at fylde, giver en komplet rensning på 60 sek.***

Vandtank på 250 ml, der er nem at fylde, giver en komplet rensning på 60 sek.***

Den aftagelige vandtank på 250 ml er nem at fylde og indeholder tilstrækkeligt vand til en komplet rensesession på 60 sekunder og endda op til 90 sekunder i Deep Clean-tilstand. Ingen påfyldning halvvejs! Før næste brug skal du dreje for at tage tanken af og fylde den fra toppen eller blot bruge påfyldningsåbningen på siden. Lad åbningen være åben efter brug for at hjælpe den med at tørre.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

91

Anmeldelser

09/06/2025

Deutschland

Deutschland

Unverzichtbarer Zahnpflege-Helfer

Meine Zahnärztin gibt mir immer tolle Tipps und hat mir diesen Power Flosser empfohlen. Ich habe ihn sofort gekauft und bin seit der 1. Benutzung ein großer Fan davon. Auch wenn ich 2-3 mal täglich meine Zähne putze, ist es unglaublich, was dennoch aus den Zahnzwischenräumen gespült wird. Seit ich den Power Flosser benutze (seit 1nem Jahr) habe ich ein deutlich sauberes Mundgefühl und werde nicht mehr auf die tägliche Anwendung verzichten. Zur Reinigung fülle ich regelmässig den Behälter mit Wasser und füge eine Mundspülung hinein und lasse es über Nacht so stehen.

Fordele

Großartige Wirkung, schönes Aussehen, Akku hält lange

Ulemper

keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß

27/04/2025

Deutschland

Deutschland

Hält was es verspricht

Hält was es verspricht in der der Reinigung. Gutes Handling. Gute Verarbeitung und Qualität des Produktes.

Denne anmeldelse blev foretaget for kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß

Denne anmeldelse blev foretaget for kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß

17/10/2023

Deutschland

Deutschland

Super Produkt

Leichte Anwendung, super einfache Bedienung. Was uns sehr gut gefällt, das die Munddusche über Akku läuft, es 2 verschiedene Aufsätze gibt und das sie einen Wassertank hat. Die Zahnzwischenräume werden sehr gut sauber. Wie würden das Produkt jederzeit kaufen.

Fordele

Leichte Anwendung, super Ergebnis

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for kabelloser Power Flosser 3000 HX3826/31 Wasser-Flosser - weiß

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Ansvarsfraskrivelser

  1. I en laboratorieundersøgelse, med Quad Stream-dyse op til 6 mm tandkødslommer

  2. Undersøgelse i USA 372 forsøgspersoner 2022

  3. i Clean-tilstand

  4. baseret på 1 flossing-session pr. dag, der varer 1 minut

  5. i en klinisk undersøgelse, de faktiske resultater kan variere

  6. i forhold til Classic Jet-spids, i en laboratorieundersøgelse, de faktiske resultater kan variere

  7. i Deep Clean-tilstand