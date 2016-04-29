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Udgået

Philips Sonicare PowerUpSonisk eltandbørste

HX3120/01

3.5

| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

Bedre bekæmpelse af plak*

Designet til at være lige så nem at bruge som en almindelig tandbørste, men fjerner mere plak.

Se alle fordele

*end en almindelig tandbørste

Bedre bekæmpelse af plak*

  • 1 indstilling

  • 1 børstehoved

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Den unikt vinklede børstehovedhals på denne tandbørste gør det nemmere at nå de bageste tænder og fjerne plak på de steder, der er svære at nå.

Velkendt børstebevægelse - som en manuel tandbørste

Velkendt børstebevægelse - som en manuel tandbørste

Velkendt børstebevægelse og børstehovedform som en manuel tandbørste, men med en rengøringskraft på over 15.000 bevægelser i minuttet.

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

2-minutters-timer hjælper dig med at børste i den anbefalede sted

2-minutters-timer på denne Philips Sonicare-tandbørste sikrer den børstetid, som tandlægerne anbefaler

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3.5

ud af 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

5
3
2

29/04/2016

Sverige

Sverige

bra batteri tid

Värt för pengarna, bra batteri tid, helt okej vibration

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Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3120/01 Sonic electric toothbrush

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04/06/2015

France

France

Bekræftet køber

Bon produit

C'est un très bon produit. Ayant essayé auparavent d'autres brosse à dents électriques, celle ci est super! Le brossage est bien fait et doux, il n'attaque pas les gencives. Elle s'arrete toute seule au bout de 2 min. La recharge est un peu longue et le socle pas très stable.

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Denne anmeldelse blev foretaget for PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

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16/04/2013

France

France

Parfait mais déroutant

Utilisateur depuis plus de 15 ans des brosses électriques du concurrent et 'leader mondial', j'étais curieux de tester la proposition de Philips.. Prise en main : c'est une brosse à dents, rien de spécial, ça se charge par induction sur un petit support discret, comme toutes les brosses électriques. Brossage, là c'est SUPER déroutant : - alors que je suis habitué à un système dans lequel la tête de brosse effectue un mouvement -rotatif- de brossage, là PAS DE MOUVEMENT : c'est la tête de brosse tout entière qui vibre, un peu comme si vous aviez scotché votre brosse classique sur un téléphone portable. - les poils de la brosse sont tellement doux et souples qu'on a l'impression de se passer un plumeau miniature dans la bouche. - le timer coupe la brosse après deux minutes d'utilisation : c'est super court, mais on peut relancer le brossage en réappuyant sur le bouton. Efficacité : - Bien que les sensations soient absentes, le brossage est aussi efficace qu'avec une brosse rotative, c'est vraiment surprenant. - En revanche, pour moi qui suis fumeur (FUMER TUE), l'action mécanique n'est pas assez musclée, et j'ai des taches de nicotine qui apparaissent sur les dents en quelques jours (phénomène qui ne se produit pas avec une brosse rotative).. je retire donc une étoile. Avantage / concurrence : Ce système à vibration est vraiment très doux pour les gencives, à l'inverse du système rotatif qui est vraiment agressif à la longue. Testé sur une personne qui n'utilise pas habituellement de brosse électrique, cette brosse n'a provoqué aucun saignement (alors que c'est quasi systématique lors de la première utilisation d'une brosse rotative). En conclusion : Une brosse douce qui réussi à assurer une hygiène parfaite en respectant les gencives : Bravo ! (mais brossage insuffisant pour fumeurs)

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