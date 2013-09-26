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Philips Sonicare ProResults8x C1 Soniske tandbørstehoveder

HX6018/07

4.5
| (372) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Enestående ydeevne.* Garanteret kvalitet.
Som et af vores flagskibe blandt tandbørstehoveder er Philips Sonicare ProResults perfekt til nye eller garvede Sonicare-brugere, der blot ønsker den autentiske Sonicare-tandbørstningsoplevelse, som har en helt utrolig værdi.
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Optimal ydeevne til en fornuftig pris

Enestående ydeevne.* Garanteret kvalitet.

  • 8 stk.

  • Standardstørrelse

  • Klik på

  • Tandbørstning hele vejen rundt

Optimeret Philips Sonicare-ydeevne

Optimeret Philips Sonicare-ydeevne

Philips Sonicare-tandbørstehovedet har en kurvet profil, der på en naturlig måde tilpasser sig tændernes form og renser vanskeligt tilgængelige områder.

Fjerner op til 2 gange mere plak end en manuel tandbørste

Fjerner op til 2 gange mere plak end en manuel tandbørste

Børstehovedet fjerner op til 2 gange mere plak end en manuel tandbørste

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

372

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

26/09/2013

Danmark

Danmark

Fantastisk til prisen!

Nemt at anvende i dagligdagen, let at lade op og har lang holdbarhed (kan oplades mange gange). Eneste lille hage er at man skal oplade ret ofte. Et stort problem er dog at skaffe nye børstehoveder, når de medfølgende er slidt ned!!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder

27/02/2013

Danmark

Danmark

Super tandbørste

Når først man er begyndt at børste tænder med Philips sonicare gør man det aldrig anderledes igen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder

13/08/2025

Sverige

Sverige

Gör jobbet!

Tandborsten och borsthuvudena ger en bra tandborstning, låter inte allt för högt och ger en ren och fräsch känsla efter borstningen.

Fordele

Rengör bra, känns bra när man borstar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner op til 2x gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste