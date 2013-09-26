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Udgået
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/35
HX680U
HX6800/04
HX680U
HX6800/63
HX6802/04
2-pack
Philips Sonicare-tandbørstehovedet har en kurvet profil, der på en naturlig måde tilpasser sig tændernes form og renser vanskeligt tilgængelige områder.
Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.
Børstehovedet klikkes af og på børstehåndtaget og giver en sikker pasform og nem rengøring og vedligeholdelse. Det passer til alle Philips Sonicare tandbørstehåndtag, undtagen: PowerUp batteriet og Essence.
4.5
ud af 5
372
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
Jayy07
26/09/2013
Danmark
Fantastisk til prisen!
Nemt at anvende i dagligdagen, let at lade op og har lang holdbarhed (kan oplades mange gange). Eneste lille hage er at man skal oplade ret ofte. Et stort problem er dog at skaffe nye børstehoveder, når de medfølgende er slidt ned!!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder
Lorenzen
27/02/2013
Danmark
Super tandbørste
Når først man er begyndt at børste tænder med Philips sonicare gør man det aldrig anderledes igen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder
123Jos
13/08/2025
Sverige
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Gör jobbet!
Tandborsten och borsthuvudena ger en bra tandborstning, låter inte allt för högt och ger en ren och fräsch känsla efter borstningen.
Fordele
Rengör bra, känns bra när man borstar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden