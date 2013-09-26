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  • Fokuseret rengøring
  • Fokuseret rengøring

Udgået

Philips Sonicare ProResultsKompakte soniske tandbørstehoveder

HX6024/05

4.5
| (372) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt
Fokuseret rengøring
Den mindre størrelse på børstehovedet på Philips Sonicare HX6024/05-udskiftningsbørsterne hjælper dig med at børste på steder, hvor tandbørsten ellers har svært ved at nå ind.
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Elektrisk tandbørstehoved, der kan klikkes på

Fokuseret rengøring

  • 4-pack

Optimeret Philips Sonicare-ydeevne

Optimeret Philips Sonicare-ydeevne

Philips Sonicare-tandbørstehovedet har en kurvet profil, der på en naturlig måde tilpasser sig tændernes form og renser vanskeligt tilgængelige områder.

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

Fungerer med alle klik på-tandbørster fra Philips Sonicare

Fungerer med alle klik på-tandbørster fra Philips Sonicare

Børstehovedet klikkes af og på børstehåndtaget og giver en sikker pasform og nem rengøring og vedligeholdelse. Det passer til alle Philips Sonicare tandbørstehåndtag, undtagen: PowerUp batteriet og Essence.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

372

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

26/09/2013

Danmark

Danmark

Fantastisk til prisen!

Nemt at anvende i dagligdagen, let at lade op og har lang holdbarhed (kan oplades mange gange). Eneste lille hage er at man skal oplade ret ofte. Et stort problem er dog at skaffe nye børstehoveder, når de medfølgende er slidt ned!!!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder

27/02/2013

Danmark

Danmark

Super tandbørste

Når først man er begyndt at børste tænder med Philips sonicare gør man det aldrig anderledes igen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6014/35 Soniske standardtandbørstehoveder

13/08/2025

Sverige

Sverige

Gör jobbet!

Tandborsten och borsthuvudena ger en bra tandborstning, låter inte allt för högt och ger en ren och fräsch känsla efter borstningen.

Fordele

Rengör bra, känns bra när man borstar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

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