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  • Effektiv tandbørstning. Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning. Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning. Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning. Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning. Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning. Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning. Hvidere tænder.
  • Effektiv tandbørstning. Hvidere tænder.

Udgået

Philips Sonicare DiamondCleanSoniske standardtandbørstehoveder

HX6062

4.5
| (103) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt
Effektiv tandbørstning. Hvidere tænder.
Philips Sonicare HX6062/05-udskiftningsbørster sikrer den bedste rengøring og hvidere tænder
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Effektiv tandbørstning. Hvidere tænder.

  • 2-pack

Hvidere tænder på blot én uge

Hvidere tænder på blot én uge

Philips Sonicare DiamondClean-børstehovedet fjerner op til 100 % flere pletter og giver hvidere tænder på kun 7 dage.

Diamantformede børstehår giver dig 100 % hvidere tænder på 1 uge

Diamantformede børstehår giver dig 100 % hvidere tænder på 1 uge

DiamondCleans pude til fjernelse af pletter, der er lavet af tætsiddende diamantformede børstehår, fjerner pletter på overfladen fra mad og drikkevarer. Du vil opleve et hvidere smil, op til 100 %* på bare 7 dage.

Fjerner op til 7 gange mere plak end en manuel tandbørste

Fjerner op til 7 gange mere plak end en manuel tandbørste

Det er klinisk dokumenteret, at Philips Sonicare DiamondClean-børstehovedet kan fjerne op til 7 gange mere plak end en manuel tandbørste efter blot fire ugers brug.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

103

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

06/01/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

En rigtig god elbørste

Børstehovederne fungerer fint - de er ikke hårde. "Levetiden" er som andre børstehoveder - ikke meget, meget lang, afhængig af brug. Selve eltandbørsten er glimrende. Den kan indstilles til "forskellige tand/brugsønsker".

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder

18/01/2016

Sverige

Sverige

Bästa eltandborsten någonsin

Har använt tandborsten i 3-4 månader nu, och är supernöjd. Den bästa eltandborste jag någonsin haft. Tänderna känns rena, min tandläkare kommenterade senast hur bra jag skötte tänderna, vilket var första gången någonsin:-). Ett extra plus för reseetuiet och det trendiga laddningsglaset.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande

26/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Amazing

I love it. It's easy to use,flexible and it's clean my teeth very well

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads

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