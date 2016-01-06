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Udgået
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/35
HX680U
HX6800/04
HX680U
HX6800/63
HX6802/04
2-pack
Philips Sonicare DiamondClean-børstehovedet fjerner op til 100 % flere pletter og giver hvidere tænder på kun 7 dage.
DiamondCleans pude til fjernelse af pletter, der er lavet af tætsiddende diamantformede børstehår, fjerner pletter på overfladen fra mad og drikkevarer. Du vil opleve et hvidere smil, op til 100 %* på bare 7 dage.
Det er klinisk dokumenteret, at Philips Sonicare DiamondClean-børstehovedet kan fjerne op til 7 gange mere plak end en manuel tandbørste efter blot fire ugers brug.
4.5
ud af 5
103
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
Volle
06/01/2016
Danmark
Bekræftet køber
En rigtig god elbørste
Børstehovederne fungerer fint - de er ikke hårde. "Levetiden" er som andre børstehoveder - ikke meget, meget lang, afhængig af brug. Selve eltandbørsten er glimrende. Den kan indstilles til "forskellige tand/brugsønsker".
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder
Eva52
18/01/2016
Sverige
Bästa eltandborsten någonsin
Har använt tandborsten i 3-4 månader nu, och är supernöjd. Den bästa eltandborste jag någonsin haft. Tänderna känns rena, min tandläkare kommenterade senast hur bra jag skötte tänderna, vilket var första gången någonsin:-). Ett extra plus för reseetuiet och det trendiga laddningsglaset.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande
Monaaaa
26/06/2018
United Kingdom
Bekræftet køber
Amazing
I love it. It's easy to use,flexible and it's clean my teeth very well
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads