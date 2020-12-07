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3 indstillinger
2 børstehoveder
Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.
Den dynamiske børstning med denne tandbørste og den bredere direkte kontakt med hver tand fjerner hverdagens misfarvninger, så tænderne holdes naturligt hvidere.
Den elektriske Philips Sonicare-tandbørste giver optimal rengøring mellem tænderne og langs tandkødsranden for forbedret tandkødssundhed på bare to uger.
4.1
ud af 5
489
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Dell boy
07/12/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
The sonicare works well
Works well teeth and gums feel very clean . Instructions provided are inadequate, no information on brush sync replacement reminder. and recharge alert indication.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Waldo2010
15/11/2018
United Kingdom
Very good product *****
I am very satisfied by using this product. I appreciate two cleaner bodies -
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush
Higgieboy
04/02/2016
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent product and service
I have used Philips products for over thirty years. The sonic Tooth brush is an excellent product easy to use, cleans teeth beautifully. The service I received from Philips Coustomer Services was EXCEPTIONAL. Thanks
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.