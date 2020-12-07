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  • Avanceret rengøring

Udgået

Philips Sonicare FlexCareSonisk eltandbørste

HX6902/02

4.1
| (489) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Avanceret rengøring
Nyskabende teknologi, der leverer bedre resultater. Nu findes der en garanteret metode til forbedret mundhygiejne. Det er den nye Philips Sonicare FlexCare, som tilpasser sig dine mundhygiejniske behov.
Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Avanceret rengøring

  • 3 indstillinger

  • 2 børstehoveder

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi

Naturligt hvidere tænder med patenteret sonisk teknologi

Den dynamiske børstning med denne tandbørste og den bredere direkte kontakt med hver tand fjerner hverdagens misfarvninger, så tænderne holdes naturligt hvidere.

Giver sundere tandkød på blot to uger

Giver sundere tandkød på blot to uger

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørste giver optimal rengøring mellem tænderne og langs tandkødsranden for forbedret tandkødssundhed på bare to uger.

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

489

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

07/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

The sonicare works well

Works well teeth and gums feel very clean . Instructions provided are inadequate, no information on brush sync replacement reminder. and recharge alert indication.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

15/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good product *****

I am very satisfied by using this product. I appreciate two cleaner bodies -

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush

04/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent product and service

I have used Philips products for over thirty years. The sonic Tooth brush is an excellent product easy to use, cleans teeth beautifully. The service I received from Philips Coustomer Services was EXCEPTIONAL. Thanks

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 