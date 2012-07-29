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Udgået

Philips Sonicare FlexCareSonisk eltandbørste

HX6982/10

4.1
| (48) Anmeldelser
Avanceret rengøring
Nyskabende teknologi, der leverer bedre resultater. Nu findes der en garanteret metode til forbedret mundhygiejne. Det er den nye Philips Sonicare FlexCare, som tilpasser sig dine mundhygiejniske behov.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Avanceret rengøring

  • 3 indstillinger

  • 2 børstehoveder

  • UV-rengøring af børstehoveder

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Sonicare dynamisk børstning presser væske ind mellem tænderne

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Vinklet børstehoved, der når længere ind til de bageste tænder

Den unikt vinklede børstehovedhals på denne tandbørste gør det nemmere at nå de bageste tænder og fjerne plak på de steder, der er svære at nå.

UV-rengøring af børstehoveder - renere børste, bedre mundhygiejne

Alt-i-én-løsning til rengøring, opladning og opbevaring. UV-rengøring til børstehoveder hjælper dig med at holde dit børstehoved frit for bakterier. Den dræber op til 99 % af alle bakterier og vira.*

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

48

Anmeldelser

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

A most useful product

One product not to be missed. It does a very good job and is certainly a lot better than your standard toothbrush. My dentist has no complaints either.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Does what it says on the tin

My dentist recommended this toothbrush and I really can't imagine using anything else now. I have to admit that I initially baulked at the price. It's expensive, but dentist bills are too (as my dentist reminded me) and I'm certain that the more you pay on the one the less you'll end up paying on the other. In fact, now I think about it, I'm confident this toothbrush has paid for itself. Personally, I find dental care a great big bore, but using the right tools minimizes the effort and maximizes the results. Best toothbrush I've ever owned.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very easy to use and clean teeth

Best tooth brush I have used --teeth feel so clean and sparkly clean

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. E. coli, S. mutans og Herpes simplex