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Udgået
HX6982/10
3 indstillinger
2 børstehoveder
UV-rengøring af børstehoveder
Den elektriske Philips Sonicare-tandbørstes unikke dynamiske virkemåde når nænsomt og effektivt ind imellem tænderne og langs tandkødet.
Den unikt vinklede børstehovedhals på denne tandbørste gør det nemmere at nå de bageste tænder og fjerne plak på de steder, der er svære at nå.
Alt-i-én-løsning til rengøring, opladning og opbevaring. UV-rengøring til børstehoveder hjælper dig med at holde dit børstehoved frit for bakterier. Den dræber op til 99 % af alle bakterier og vira.*
4.1
ud af 5
48
Anmeldelser
JayD
29/07/2012
United Kingdom
A most useful product
One product not to be missed. It does a very good job and is certainly a lot better than your standard toothbrush. My dentist has no complaints either.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Toothygrin
26/07/2012
United Kingdom
Does what it says on the tin
My dentist recommended this toothbrush and I really can't imagine using anything else now. I have to admit that I initially baulked at the price. It's expensive, but dentist bills are too (as my dentist reminded me) and I'm certain that the more you pay on the one the less you'll end up paying on the other. In fact, now I think about it, I'm confident this toothbrush has paid for itself. Personally, I find dental care a great big bore, but using the right tools minimizes the effort and maximizes the results. Best toothbrush I've ever owned.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
baby
25/07/2012
United Kingdom
Very easy to use and clean teeth
Best tooth brush I have used --teeth feel so clean and sparkly clean
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
E. coli, S. mutans og Herpes simplex